Ролан Гаррос: Миомир Кецманович – Даниил Медведев прямая трансляция матча 30.05.2024

Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису встретится с Миомиром Кецмановичем из Сербии. Оба не считаются приверженцами грунтового покрытия, тем интереснее будет наблюдать за противостоянием. Матч пройдет 30 мая и начнется не ранее 12:00 по московскому времени.

Теннисисты будут играть на корте имени Сюзанн Ленглен. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Миомир Кецманович молодой теннисист, ему 24 года и еще пять лет назад он стабильно прогрессировал. Серб вошел в топ-50 сильнейших, но с тех пор все время находится либо чуть выше, либо чуть ниже. С одной стороны, стабильность это уже хорошо, с другой, нужно побеждать, но титул на счету серба на турнирах АТП всего один за карьеру. В 2020 году он выиграл в Кицбюэле, на этом все. Причем успехи связаны с хардом, на грунте Миомир выступает гораздо слабее. Баланс встреч на этом покрытии с теннисистами из топ-10 у него 0 – 6 лишь с одним выигранным сетом. Лучшим его достижением на Roland Garros стал выход в третий круг в 2022 году, но там его остановил как раз Даниил Медведев. Перед нынешним Ролан Гаррос Кецманович выступил на пяти грунтовых турнирах. Лучшим результатом стало попадание в третий круг в Риме. У серба неплохие форхэнд с бэкхэндом, он хорошо играет на задней линии, но сильно уступает во всех компонентах соперникам топ уровня.

Кецманович – Медведев прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Даниил Медведев как раз из таких. Еще пару лет назад перед любым матчем сложно было прогнозировать его результат. Он любит хард, а вот грунту с травой не раз доставалось в его резких высказываниях. Сейчас его по-прежнему не назовешь универсальным теннисистом, но свою игру на грунте он подтянул. На парижских кортах россиянин в 2021 году доходил до четвертьфинала, но пока не более. Все очевидно. Корты медленные, отскок высокий, у соперников есть масса времени, чтобы прочитать действия теннисиста. Медведев уже не может с большой скоростью варьировать направление и глубину своих ударов. Подача тоже перестает быть убойной. Тем не менее мастерства Даниилу хватает, чтобы побеждать соперников за пределами первой двадцатки. В первом круге он встречался с крепким Домиником Кепфером и уверенно выиграл в четырех сетах. Поражение в одном из них можно списать на расслабленность и потерю концентрации.

Ранее Кецманович и Медведев встречались трижды, и все три раза выигрывал россиянин. Букмекеры отдают преимущество Даниилу, но большим его назвать нельзя. Winline предлагает на победу Медведева коэффициент 1,27, успех Миомира оценивается коэффициентом 3,81.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024