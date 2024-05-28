Ролан Гаррос: Миомир Кецманович – Даниил Медведев прямая трансляция матча 30.05.2024
Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису встретится с Миомиром Кецмановичем из Сербии. Оба не считаются приверженцами грунтового покрытия, тем интереснее будет наблюдать за противостоянием. Матч пройдет 30 мая и начнется не ранее 12:00 по московскому времени.
Теннисисты будут играть на корте имени Сюзанн Ленглен. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.
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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису
Миомир Кецманович молодой теннисист, ему 24 года и еще пять лет назад он стабильно прогрессировал. Серб вошел в топ-50 сильнейших, но с тех пор все время находится либо чуть выше, либо чуть ниже. С одной стороны, стабильность это уже хорошо, с другой, нужно побеждать, но титул на счету серба на турнирах АТП всего один за карьеру. В 2020 году он выиграл в Кицбюэле, на этом все. Причем успехи связаны с хардом, на грунте Миомир выступает гораздо слабее. Баланс встреч на этом покрытии с теннисистами из топ-10 у него 0 – 6 лишь с одним выигранным сетом. Лучшим его достижением на Roland Garros стал выход в третий круг в 2022 году, но там его остановил как раз Даниил Медведев. Перед нынешним Ролан Гаррос Кецманович выступил на пяти грунтовых турнирах. Лучшим результатом стало попадание в третий круг в Риме. У серба неплохие форхэнд с бэкхэндом, он хорошо играет на задней линии, но сильно уступает во всех компонентах соперникам топ уровня.
Кецманович – Медведев прогноз на матч Ролан Гаррос 2024
Даниил Медведев как раз из таких. Еще пару лет назад перед любым матчем сложно было прогнозировать его результат. Он любит хард, а вот грунту с травой не раз доставалось в его резких высказываниях. Сейчас его по-прежнему не назовешь универсальным теннисистом, но свою игру на грунте он подтянул. На парижских кортах россиянин в 2021 году доходил до четвертьфинала, но пока не более. Все очевидно. Корты медленные, отскок высокий, у соперников есть масса времени, чтобы прочитать действия теннисиста. Медведев уже не может с большой скоростью варьировать направление и глубину своих ударов. Подача тоже перестает быть убойной. Тем не менее мастерства Даниилу хватает, чтобы побеждать соперников за пределами первой двадцатки. В первом круге он встречался с крепким Домиником Кепфером и уверенно выиграл в четырех сетах. Поражение в одном из них можно списать на расслабленность и потерю концентрации.
Ранее Кецманович и Медведев встречались трижды, и все три раза выигрывал россиянин. Букмекеры отдают преимущество Даниилу, но большим его назвать нельзя. Winline предлагает на победу Медведева коэффициент 1,27, успех Миомира оценивается коэффициентом 3,81.