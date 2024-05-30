Стернс в матче с Касаткиной впервые победила соперницу из топ-15

62-я ракетка мира Пейтон Стернс победила №13 Дарью Касаткину во втором круге « » – 7:5, 6:2.

Касаткина – соперница с самым высоким рейтингом, которую обыгрывала Стернс. Это ее первая победа над представительницей топ-15 при восьми поражениях.

Стернс – чемпионка турнира в Рабате, который прошел на неделе перед «Большим шлемом». Она выиграла седьмой матч подряд.

Стернс повторила свой лучший результат на «Ролан Гаррос». В прошлом году в третьем круге она проиграла Касаткиной.

Теперь американка поборется с Викторией Азаренко или .