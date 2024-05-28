Ролан Гаррос: Виктория Азаренко – Мирра Андреева прямая трансляция матча 30.05.2024

Теги Ролан Гаррос Виктория Азаренко Мирра Андреева Теннис

В третьем круге Открытого чемпионата Франции в женской сетке турнира состоится один из самых интересных матчей дня. Опытнейшая белорусская теннисистка Виктория Азаренко встретится с юной россиянкой Миррой Андреевой. Матч состоится 30 мая и начнется не ранее 17:15 по московскому времени.

Спортсменки будут играть на корте номер 14. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Викторию Азаренко смело можно причислять к легендам женского мирового тенниса, но она продолжает активно выступать и делает это довольно успешно. На счету белорусской теннисистки две победы на Australian Open, вторая случилась в 2013 году, когда Мирре Андреевой было шесть лет. Трижды Виктория играла в финалах Открытого чемпионата США. На Уимблдоне и Ролан Гаррос останавливалась на стадии полуфиналов. К этому нужно добавить бронзовую медаль на Олимпийских играх в одиночном разряде и золотую а паре. Но на любом турнире прошлые достижения не играют никакой роли, выигрывать нужно здесь и сейчас, что Азаренко и делает. В первом круге она встречалась с Надей Подорошкой из Аргентины и отдала сопернице всего один гейм. Виктория больше предпочитает играть на харде, но и на грунте она однажды выиграла турнир в испанской Марбелье. Сейчас спортсменка постарается показать, что ей рано уступать дорогу молодым.

Азаренко – Андреева прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Мирра Андреева делает в большом теннисе первые шаги. Впервые она заявила о себе лишь в прошлом году, когда начала взрослую карьеру и стала стабильно преодолевать первый круг на турнирах Большого шлема. Да не просто преодолевать, на Уимблдоне в и на Australian Open она сходу дошла до четвертого круга. Второй год часто для новичков оказывается более сложным. Мирре пока не хватает стабильности, хотя она постепенно поднимается все выше в табели о рангах, и в нынешнем сезоне вошла в четвертый десяток. Побед на турнирах WTA пока тоже нет. Соперницы из топ-10 часто вызывают затруднения, но с остальными она привыкла справляться без особых проблем. Типичный пример недавний мастерс в Мадриде, когда россиянка смогла дойти до четвертьфинала, обыграв по пути опытную Маркету Вондроушову, но споткнулась на второй ракетке мира Арине Соболенко. В первом круге Андреева в двух сетах разобралась с американкой Эминой Бекташ.

Ранее соперницы друг с другом на турнирах Большого шлема или WTA Tour не встречались. Букмекеры считают, что шансы у обоих в предстоящем матче равные. Winline предлагает на победу Виктории Азаренко коэффициент 1,93, выигрыш Мирры Андреевой оценивается коэффициентом 1,89.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024

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