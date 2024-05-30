Ролан Гаррос. Расписание 31 мая. Котов с Синнером и Рублев с Арнальди сыграют вторым запуском, Алькарас с Кордой – вечером

« » опубликовал расписание шестого игрового дня, 31 мая.

На Корте Филиппа Шатрие матчи начнутся в 13:00 по московскому времени, на Корте Сюзан Ленглен, Корте Симоны Матье и Корте №14 – в 12:00, на остальных – в 11:00.

На Корте Филиппа Шатрие запланированы следующие матчи:

(3) – (30);

– (2);

(1) – ;

(не раньше 21:15) (27) – (3).

На Корте Сюзан Ленглен план такой:

(17) – Элизабетта Коччаретто;

(6) – Маттео Арнальди;

(31) – (8);

– (9).

встретится с вторым запуском на Корте №14.

Полностью пока опубликовано расписание только на трех главных кортах. Окончательный вариант появится здесь.