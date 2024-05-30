Ролан Гаррос. Расписание 31 мая. Котов с Синнером и Рублев с Арнальди сыграют вторым запуском, Алькарас с Кордой – вечером
«Ролан Гаррос» опубликовал расписание шестого игрового дня, 31 мая.
На Корте Филиппа Шатрие матчи начнутся в 13:00 по московскому времени, на Корте Сюзан Ленглен, Корте Симоны Матье и Корте №14 – в 12:00, на остальных – в 11:00.
На Корте Филиппа Шатрие запланированы следующие матчи:
- Коко Гауфф (3) – Даяна Ястремская (30);
- Павел Котов – Янник Синнер (2);
- Ига Швентек (1) – Мари Бузкова;
- (не раньше 21:15) Себастьян Корда (27) – Карлос Алькарас (3).
На Корте Сюзан Ленглен план такой:
- Людмила Самсонова (17) – Элизабетта Коччаретто;
- Андрей Рублев (6) – Маттео Арнальди;
- Лейла Фернандес (31) – Онс Жабер (8);
- Чжичжэнь Чжан – Стефанос Циципас (9).
Анастасия Потапова встретится с Ван Синюй вторым запуском на Корте №14.
Полностью пока опубликовано расписание только на трех главных кортах. Окончательный вариант появится здесь.