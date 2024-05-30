Ролан Гаррос. Расписание 31 мая. Котов с Синнером и Рублев с Арнальди сыграют вторым запуском, Алькарас с Кордой – вечером

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«Ролан Гаррос» опубликовал расписание шестого игрового дня, 31 мая.

На Корте Филиппа Шатрие матчи начнутся в 13:00 по московскому времени, на Корте Сюзан Ленглен, Корте Симоны Матье и Корте №14 – в 12:00, на остальных – в 11:00.

На Корте Филиппа Шатрие запланированы следующие матчи:

На Корте Сюзан Ленглен план такой:

Анастасия Потапова встретится с Ван Синюй вторым запуском на Корте №14.

Полностью пока опубликовано расписание только на трех главных кортах. Окончательный вариант появится здесь.

3 комментария
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Людку на Сюзан Ленглен поставили, ничего себе)))
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+2
Думаю, что Грешнику будет нелегко
+1
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китайца в игре ни разу не видела, здоровая детина
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