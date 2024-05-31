Россиянка Мирра Андреева прокомментировала победу над Викторией Азаренко.

Андреева победила Азаренко во втором круге «Ролан Гаррос» (6:3, 3:6, 7:5), матч завершился около часа ночи по местному времени.

– Это одна из самых важных побед в моей карьере. Для меня ключом стало то, как я боролась до конца, за каждый мяч. Получился очень хороший, долгий, интенсивный матч. Очень рада, что смогла его выиграть. Был очень серьезный батл, как все говорят.

Победить мне помог характер, это очень волевая победа. Сил придавало, что пыталась оставаться спокойной – и это сработало. Рада, что смогла очень трезво оценивать ситуацию, не боялась рисковать на некоторых мячах, играла смело.

Главное – я играла в свой теннис, и ничего не смогло мне помешать. Ни зрители, которые громко кричали и за меня, и за Вику, ни что-то другое. Поэтому тем более рада, что смогла выиграть, – передает слова Мирры Андреевой корреспондент Спортса Андрей Васильев.

За выход в четвертый круг Мирра сыграет с американкой Пейтон Стернс, выбившей Дарью Касаткину.

«Может, и еще себя укушу!» Наш разговор с Миррой Андреевой – о жизни в центре внимания