Потапова о том, что несколько дней не могла тренироваться из-за дождя и правил РГ: «Сегодня утром немного надавила, я это делаю нечасто, но уже не было сил»

Теги Ролан Гаррос WTA Виктория Голубич Анастасия Потапова Теннис

Анастасия Потапова прокомментировала то, что ее встречу против Виктории Голубич на «Ролан Гаррос» прервали из-за дождя перед геймом, когда она подавала на матч.

– На самом деле ничего не было в голове, потому что это не впервые случается. Уже есть опыт с дождями, переносами.

Я вообще два дня не играла в теннис. Сегодня было очень некомфортно играть. Кажется, что два дня – ничего такого, но когда ты находишься в нервной обстановке, то это влияет. Для всех самый тяжелый матч на турнире – это первый. Я его прошла, но из-за того, что два дня не было тренировок и тенниса, такое ощущение, что снова был первый круг. Так что было нервно, некомфортно, плюс еще Голубич не очень комфортный игрок: то режет, то пробивает, то откручивает. Но я рада, что справилась и закончила начатое. 

– Ты говоришь, что было дискомфортно, но при этом по счету довольно легко все получилось.

– Видимо ей было еще более дискомфортно (улыбается). Если честно, я не ожидала этого. Я посмотрела ее игру с Крейчиковой. Барбора хоть сейчас не в самой лучшей форме, но ее тоже нужно обыграть – все-таки она чемпионка «Большого шлема» именно здесь. Поэтому сегодня я была немножко удивлена уровнем ее игры. Она играла, наверное, процентов на 30. Либо же я не давала ей разыграться. Тут видимо сыграла совокупность всего и получилось так.

– Был счет 6:2, 5:2. Один гейм до победы – и матч прерывают. Что было в голове в тот момент? Злость?

– Я еще выиграла в тот момент восемь очков подряд. Я повела с брейком 3:2 и потом выиграла восемь мячей подряд. Причем она сама их проиграла – я особо в этом не участвовала (смеется). Но как-то очень странно было – они видели, что счет был 5:2, я подаю на матч. Было видно, что мы [вот-вот] закончим. Я была уверена, что ничего не может случиться. И когда рефери выходит и говорит, что надо закрыть корты, потому что возможно сейчас пойдет дождь... А я говорю: «Дайте ему хотя бы шанс пойти». Ладно, вчера дождь шел весь день, а вот позавчера не открывали корты, только потому что ожидался дождь. Я говорю: «Хорошо, в чем проблема? Пойдет дождь – мы уйдем, вы закроете корты, нет проблем». Но тут такие правила, которые мне кажутся странными. Приходится под них подстраиваться.

– Нет возможности не то чтобы надавить, но просто убедить?

– В принципе, сегодня утром я немного надавила, я это делаю нечасто, но уже не было сил, потому что, когда мы пришли на разминку – разминка у меня была с 9:00 до 9:30, – мы размялись в зале за час и буквально минут за 10 до того, как надо выходить на корт, их начали закрывать. Я говорю: «Стоп! Что происходит?» – «Сейчас пойдет дождь».

Я уже набрала директору турнира, сказала: «Слушайте, я не тренируюсь третий день, я играю первым запуском, и если я сейчас не разомнусь хотя бы 5-10 минут, то риск травмы очень сильно возрастает. Мне это не надо, вам это не надо. Может быть, вы дадите нам хотя бы размяться, может быть, даже с небольшим дождем?». Потому что опять еще не было дождя и ничего не предвещало того, что будет сильный дождь, не было даже темных туч. Я говорю: «Давайте решим этот вопрос сейчас, потому что это уже как-то слишком».

И через минут пять уже открыли корты, нам удалось размяться буквально 10 минут, и потом пришли разминаться следующие кто были записаны. В общем все как-то скомканно, все эти дни непонятные и нудные, – приводит слова Потаповой корреспондент Спортса Андрей Васильев.

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