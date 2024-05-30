Потапова о том, что несколько дней не могла тренироваться из-за дождя и правил РГ: «Сегодня утром немного надавила, я это делаю нечасто, но уже не было сил»

Анастасия Потапова прокомментировала то, что ее встречу против Виктории Голубич на «Ролан Гаррос» прервали из-за дождя перед геймом, когда она подавала на матч.

– На самом деле ничего не было в голове, потому что это не впервые случается. Уже есть опыт с дождями, переносами.

Я вообще два дня не играла в теннис. Сегодня было очень некомфортно играть. Кажется, что два дня – ничего такого, но когда ты находишься в нервной обстановке, то это влияет. Для всех самый тяжелый матч на турнире – это первый. Я его прошла, но из-за того, что два дня не было тренировок и тенниса, такое ощущение, что снова был первый круг. Так что было нервно, некомфортно, плюс еще Голубич не очень комфортный игрок: то режет, то пробивает, то откручивает. Но я рада, что справилась и закончила начатое.

– Ты говоришь, что было дискомфортно, но при этом по счету довольно легко все получилось.

– Видимо ей было еще более дискомфортно (улыбается). Если честно, я не ожидала этого. Я посмотрела ее игру с Крейчиковой. Барбора хоть сейчас не в самой лучшей форме, но ее тоже нужно обыграть – все-таки она чемпионка «Большого шлема» именно здесь. Поэтому сегодня я была немножко удивлена уровнем ее игры. Она играла, наверное, процентов на 30. Либо же я не давала ей разыграться. Тут видимо сыграла совокупность всего и получилось так.

– Был счет 6:2, 5:2. Один гейм до победы – и матч прерывают. Что было в голове в тот момент? Злость?

– Я еще выиграла в тот момент восемь очков подряд. Я повела с брейком 3:2 и потом выиграла восемь мячей подряд. Причем она сама их проиграла – я особо в этом не участвовала (смеется). Но как-то очень странно было – они видели, что счет был 5:2, я подаю на матч. Было видно, что мы [вот-вот] закончим. Я была уверена, что ничего не может случиться. И когда рефери выходит и говорит, что надо закрыть корты, потому что возможно сейчас пойдет дождь... А я говорю: «Дайте ему хотя бы шанс пойти». Ладно, вчера дождь шел весь день, а вот позавчера не открывали корты, только потому что ожидался дождь. Я говорю: «Хорошо, в чем проблема? Пойдет дождь – мы уйдем, вы закроете корты, нет проблем». Но тут такие правила, которые мне кажутся странными. Приходится под них подстраиваться.

– Нет возможности не то чтобы надавить, но просто убедить?

– В принципе, сегодня утром я немного надавила, я это делаю нечасто, но уже не было сил, потому что, когда мы пришли на разминку – разминка у меня была с 9:00 до 9:30, – мы размялись в зале за час и буквально минут за 10 до того, как надо выходить на корт, их начали закрывать. Я говорю: «Стоп! Что происходит?» – «Сейчас пойдет дождь».

Я уже набрала директору турнира, сказала: «Слушайте, я не тренируюсь третий день, я играю первым запуском, и если я сейчас не разомнусь хотя бы 5-10 минут, то риск травмы очень сильно возрастает. Мне это не надо, вам это не надо. Может быть, вы дадите нам хотя бы размяться, может быть, даже с небольшим дождем?». Потому что опять еще не было дождя и ничего не предвещало того, что будет сильный дождь, не было даже темных туч. Я говорю: «Давайте решим этот вопрос сейчас, потому что это уже как-то слишком».

И через минут пять уже открыли корты, нам удалось размяться буквально 10 минут, и потом пришли разминаться следующие кто были записаны. В общем все как-то скомканно, все эти дни непонятные и нудные, – приводит слова Потаповой корреспондент Спортса Андрей Васильев.