Зверев – Гоффен прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

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Четвертая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в матче второго круга Открытого чемпионата Франции проведет поединок против бельгийца Давида Гоффена. Матч состоится 30 мая на корте имени Сюзанн Ленглен, начало не ранее 15:15 по московскому времени.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

Лучшие времена в теннисе для Давида Гоффена остались давно позади. Еще семь лет назад он был седьмой ракеткой мира, а сейчас занимает 115 позицию. Резко ухудшились и результаты. Зверев, напротив, на подъеме, и в предстоящем матче вряд ли испытает серьезные затруднения. Winline предлагает на победу Александра коэффициент 1,03, успех Давида оценивается коэффициентом 12,73.

Личные встречи

Спортсмены играли друг с другом шесть раз, счет личных поединков равный 3 – 3, при этом на грунте Зверев ведет 3 – 1. Представляем три последних результата матчей по сетам.

  • 14.05.2023. Александр Зверев 2 : 1 Давид Гоффен
  • 15.04.2021. Давид Гоффен 2 : 0 Александр Зверев
  • 21.06.2019. Давид Гоффен 2 : 1 Александр Зверев

Ролан Гаррос: Александр Зверев – Давид Гоффен прямая трансляция матча 30.05.2024

Александр Зверев

Немецкий теннисист, наконец, смог оправиться от травмы полученной здесь же на Ролан Гаррос в полуфинальном поединке против Рафаэля Надаля. С испанцем он встретился в первом круге и уверенно выиграл в трех сетах. Дальше было трогательное прощание. К турниру Зверев подготовился очень хорошо, выиграв грунтовый мастерс в Риме, и сейчас считается одним из фаворитов.

Давид Гоффен

От бельгийца уже давно никто не ждет никаких подвигов. Видимо, он уже сам смирился с текущим положением дел. С начала года он принял участие более чем в десяти турнирах АТР и челленджерах, но везде проигрывал на ранних стадиях. Лучшим его достижением на Roland Garros является выход в четвертьфинал в 2016 году. В первом круге с большим трудом в пяти сетах Давид взял верх над дебютантом Джованни Мпетши Перрикаром из Франции.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024

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