Самсонова о дожде на РГ: «Даже помогло, когда матч прервали в самом начале. Я смогла успокоиться, дополнительно поговорить с тренером»

Теги Ролан Гаррос WTA Аманда Анисимова Людмила Самсонова Теннис

Людмила Самсонова поделилась эмоциями после победы над Амандой Анисмовой.

Она обыграла американку 6:2, 6:1 и впервые вышла в третий круг «Ролан Гаррос».

– Мне даже помогло, когда наш матч прервали в самом начале. Я смогла успокоиться, дополнительно поговорить с тренером, сбросить лишнее напряжение.

Нервничала и потому, что это матч на турнире «Большого шлема», и потому, что дважды до этого своей сопернице проигрывала. Так складывалось, что один раз мы играли, когда я только поменяла струны на ракетке, другой – когда совсем ничего не получалось, сама не могла попасть в корт.

Сейчас все удалось, потому что я больше концентрировалась на себе, думала только о своей игре, – приводит слова Самсоновой корреспондент Sports Андрей Васильев.

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2 комментария
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Тебе помогло то, что у Анисимовой самые большие бубсы в туре, они ей мешают играть. Аманда Анисимова самая сексуальная женщина в туре.
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ЛЮдмила умеет говорить по-русски?
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