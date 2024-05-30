Бадоса о том, что в Штутгарте снялась с матча против Соболенко из-за травмы: «Наш прошлый матч закончился печально, но он меня многому научил»

Теги Ролан Гаррос WTA Паула Бадоса Арина Соболенко Теннис

Паула Бадоса поделилась настроем на матч против Арины Соболенко.

Они сыграют друг с другом в третьем круге «Ролан Гаррос». Это будет их третья встреча в 2024-м. В двух предыдущих победила Соболенко, причем в Штутгарте Бадоса не смогла закончить третий сет из-за травмы левого бедра.

«Она яркая личность, классная девушка, всегда излучает положительную энергию, даже на корте. Она очень активный, сильный игрок.

Я очень жду этого матча. Наш прошлый матч закончился печально, но он меня многому научил. Мне кажется, мы обе показали хорошую игру. Я знаю, чего ждать от нее в субботу. Знаю, как должна играть против нее. Думаю, будет весело.

Конечно, мне приятно делить с ней корт – с учетом результатов, которых она добивается, и всего остального, потому что последний год был нелегким. Поэтому, играя такие матчи, понимаешь, что все это того стоит».

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