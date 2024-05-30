Бадоса о том, что в Штутгарте снялась с матча против Соболенко из-за травмы: «Наш прошлый матч закончился печально, но он меня многому научил»

Паула Бадоса поделилась настроем на матч против Арины Соболенко.

Они сыграют друг с другом в третьем круге «Ролан Гаррос». Это будет их третья встреча в 2024-м. В двух предыдущих победила Соболенко, причем в Штутгарте Бадоса не смогла закончить третий сет из-за травмы левого бедра.

«Она яркая личность, классная девушка, всегда излучает положительную энергию, даже на корте. Она очень активный, сильный игрок.

Я очень жду этого матча. Наш прошлый матч закончился печально, но он меня многому научил. Мне кажется, мы обе показали хорошую игру. Я знаю, чего ждать от нее в субботу. Знаю, как должна играть против нее. Думаю, будет весело.

Конечно, мне приятно делить с ней корт – с учетом результатов, которых она добивается, и всего остального, потому что последний год был нелегким. Поэтому, играя такие матчи, понимаешь, что все это того стоит».