Джокович выиграл на «Ролан Гаррос» 94 матча – столько же, сколько на Australian Open
Новак Джокович обыграл Роберто Карбаллеса Баэну во втором круге «Ролан Гаррос» – 6:4, 6:1, 6:2.
Эта победа стала для него 94-й на парижском «Большом шлеме».
Джокович выиграл 94 матча на Australian Open, 92 на «Уимблдоне» и 88 на US Open. Напомним, он единственный теннисист с 90 выигранными матчами на трех ТБШ.
Сейчас у Джоковича 368 выигранных матчей на ТБШ, у лидера по этому показателю Роджера Федерера – 369.
За выход во вторую неделю «Ролан Гаррос» первая ракетка мира поборется с Лоренцо Музетти или Гаэлем Монфисом.
У Джоковича всего 8 поражений на «Шлемах» за последние 5 лет. От кого?
Ещё один рекорд Атца скоро падёт.