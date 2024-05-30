Джокович выиграл на «Ролан Гаррос» 94 матча – столько же, сколько на Australian Open

обыграл во втором круге « » – 6:4, 6:1, 6:2.

Эта победа стала для него 94-й на парижском «Большом шлеме».

Джокович выиграл 94 матча на , 92 на « » и 88 на . Напомним, он единственный теннисист с 90 выигранными матчами на трех ТБШ.

Сейчас у Джоковича 368 выигранных матчей на ТБШ, у лидера по этому показателю Роджера Федерера – 369.

За выход во вторую неделю «Ролан Гаррос» первая ракетка мира поборется с Лоренцо Музетти или Гаэлем Монфисом.

У Джоковича всего 8 поражений на «Шлемах» за последние 5 лет. От кого?