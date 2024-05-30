Джокович выиграл на «Ролан Гаррос» 94 матча – столько же, сколько на Australian Open

Теги Новак Джокович Australian Open US Open Уимблдон Ролан Гаррос Роберто Карбаллес Баэна Теннис

Новак Джокович обыграл Роберто Карбаллеса Баэну во втором круге «Ролан Гаррос» – 6:4, 6:1, 6:2.

Эта победа стала для него 94-й на парижском «Большом шлеме».

Джокович выиграл 94 матча на Australian Open, 92 на «Уимблдоне» и 88 на US Open. Напомним, он единственный теннисист с 90 выигранными матчами на трех ТБШ.

Сейчас у Джоковича 368 выигранных матчей на ТБШ, у лидера по этому показателю Роджера Федерера – 369.

За выход во вторую неделю «Ролан Гаррос» первая ракетка мира поборется с Лоренцо Музетти или Гаэлем Монфисом.

У Джоковича всего 8 поражений на «Шлемах» за последние 5 лет. От кого?

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9 комментариев
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Очередное подтверждение того факта, что Джокович - самый универсальный теннисист в истории, который невероятно хорош абсолютно на всех покрытиях.
+17
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+14
Ответ Вегетарианец_
Очередное подтверждение того факта, что Джокович - самый универсальный теннисист в истории, который невероятно хорош абсолютно на всех покрытиях.
Это факт 💪
+12
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+11
Сколько же Джок уже поставил рекордов, и сколько еще впереди? Уникум 😍
+9
-1
+8
на юсо должно быть больше всего, дисквал и недопуск, уроды
+5
0
+5
Ответ Вегетарианец_
Очередное подтверждение того факта, что Джокович - самый универсальный теннисист в истории, который невероятно хорош абсолютно на всех покрытиях.
Включая красные ковровые дорожки.
+4
-1
+3
Ответ Макс237
Процент побед на ТБШ в студию. В сравнении с Роджером.
Процент не знаю, но знаю что у Новака он лучше всех
+1
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/ Сейчас у Джоковича 368 выигранных матчей на ТБШ, у лидера по этому показателю Роджера Федерера – 369. /

Ещё один рекорд Атца скоро падёт.
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Процент побед на ТБШ в студию. В сравнении с Роджером.
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