Григор Димитров: «Нейтрально отношусь к шуму на трибунах. Но я за то, чтобы зрители сидели абсолютно неподвижно»

Теги болельщики ATP Григор Димитров Теннис

Григору Димитрову во время матчей не мешает шум трибун.

«Мне кажется, что мы, теннисисты, очень требовательны к некоторым деталям, и я всегда говорю, что одна из них – фон. Например, если он слишком яркий или на нем, скажем, большие буквы или еще что-то, то нам немного сложнее.

То же самое со зрителями. Если видишь их перемещения на фоне, очень трудно, потому что мы должны максимально сосредоточиться на мяче. Когда кто-то ходит, ты невольно это замечаешь. Я за то, чтобы зрители сидели абсолютно неподвижно.

А вот с шумом, мне кажется, мы мало что можем сделать. Если честно, я нейтрально к нему отношусь. Я могу играть с включенной музыкой. Конечно, я предпочитаю, чтобы все было поспокойнее, но мы почти не можем на это повлиять».

1 комментарий
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Хорошо играл Грыша, прям ренесанс - в 10-ку зашёл.
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