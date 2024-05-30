Григор Димитров: «Нейтрально отношусь к шуму на трибунах. Но я за то, чтобы зрители сидели абсолютно неподвижно»

Григору Димитрову во время матчей не мешает шум трибун.

«Мне кажется, что мы, теннисисты, очень требовательны к некоторым деталям, и я всегда говорю, что одна из них – фон. Например, если он слишком яркий или на нем, скажем, большие буквы или еще что-то, то нам немного сложнее.

То же самое со зрителями. Если видишь их перемещения на фоне, очень трудно, потому что мы должны максимально сосредоточиться на мяче. Когда кто-то ходит, ты невольно это замечаешь. Я за то, чтобы зрители сидели абсолютно неподвижно.

А вот с шумом, мне кажется, мы мало что можем сделать. Если честно, я нейтрально к нему отношусь. Я могу играть с включенной музыкой. Конечно, я предпочитаю, чтобы все было поспокойнее, но мы почти не можем на это повлиять».