Медведев об укороченных: «Работают они только тогда, когда идет остальная игра, когда соперник в любой момент ждет и сильного удара тоже»

Теги Ролан Гаррос ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев рассказал, как адаптировался к условиям на «Ролан Гаррос».

Сегодня россиянин вышел в третий круг после отказа Миомира Кецмановича.

– Был поначалу тут в Париже не в своей тарелке, но смог каждый день отрабатывать удары, прибавлять. Первые пару матчей играл сам круто – уверен, что с таким уровнем смогу пройти далеко.

Тут эти дни влажно, мячи быстро намокают. Видел, многие игроки жалуются, подходят к судье: мяч плохой. А граница уже стерта: где плохой, где просто намок и разбух. Но, кстати, в прошлом году в Риме постоянно шли дожди, я там выиграл.

– Вы сыграли очень быстрый матч. Хватило тенниса на этот день или придется теперь дополнительно тренироваться еще, чтобы добить до полноценной нагрузки?

– Играть больше точно не буду, просто после игры дополнительно в интенсивном режиме покрутил велосипед, чтобы добрать физической нагрузки, обычно этого не делаю. Возможно, завтра буду тренироваться чуть дольше и интенсивнее. Теперь зато точно могу сказать, что к следующей игре подойду в хорошем состоянии.

– В твиттере после первого круга писали «10-й сезон сериала «Даня и укороченные», и вот начало получаться. Симон?

– Нет, это не к Жилю. В целом на грунте укороченный – топовый удар. Когда я в хорошей форме, у меня хорошо получается. Если идут – это показатель.

Пересматривал, например, как играл год назад в Риме, чтобы вспомнить особенности действий на грунте – там тоже делал много укороченных. Работают они только тогда, когда идет остальная игра, когда соперник в любой момент ждет и сильного удара тоже. На тренировках у меня получались, решил делать много и в игре, – приводит слова Медведева корреспондент Спортса Андрей Васильев.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий