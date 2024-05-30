Медведев об укороченных: «Работают они только тогда, когда идет остальная игра, когда соперник в любой момент ждет и сильного удара тоже»

Даниил Медведев рассказал, как адаптировался к условиям на «Ролан Гаррос».

Сегодня россиянин вышел в третий круг после отказа Миомира Кецмановича.

– Был поначалу тут в Париже не в своей тарелке, но смог каждый день отрабатывать удары, прибавлять. Первые пару матчей играл сам круто – уверен, что с таким уровнем смогу пройти далеко.

Тут эти дни влажно, мячи быстро намокают. Видел, многие игроки жалуются, подходят к судье: мяч плохой. А граница уже стерта: где плохой, где просто намок и разбух. Но, кстати, в прошлом году в Риме постоянно шли дожди, я там выиграл.

– Вы сыграли очень быстрый матч. Хватило тенниса на этот день или придется теперь дополнительно тренироваться еще, чтобы добить до полноценной нагрузки?

– Играть больше точно не буду, просто после игры дополнительно в интенсивном режиме покрутил велосипед, чтобы добрать физической нагрузки, обычно этого не делаю. Возможно, завтра буду тренироваться чуть дольше и интенсивнее. Теперь зато точно могу сказать, что к следующей игре подойду в хорошем состоянии.

– В твиттере после первого круга писали «10-й сезон сериала «Даня и укороченные», и вот начало получаться. Симон?

– Нет, это не к Жилю. В целом на грунте укороченный – топовый удар. Когда я в хорошей форме, у меня хорошо получается. Если идут – это показатель.

Пересматривал, например, как играл год назад в Риме, чтобы вспомнить особенности действий на грунте – там тоже делал много укороченных. Работают они только тогда, когда идет остальная игра, когда соперник в любой момент ждет и сильного удара тоже. На тренировках у меня получались, решил делать много и в игре, – приводит слова Медведева корреспондент Спортса Андрей Васильев.