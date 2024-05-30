Блинкова о разгроме от Аванесян: «У меня к себе претензий нет, просто обидно проиграть с таким счетом. Элина не дала мне никаких шансов»

Анна Блинкова прокомментировала поражение от Элины Аванесян.

Она уступила во втором круге «Ролан Гаррос» 3:6, 0:6.

«У меня к себе претензий нет, я сделала все возможное, поэтому никакой депрессии точно. Просто обидно проиграть с таким счетом. Элина не дала мне никаких шансов. Хотя даже при таком счете было очень много равных геймов, в первом сете до счета 2:5, например, точно все могло повернуться совсем в другую сторону.

Во время перерыва из-за дождя тренеры говорили мне, что стоит просто продолжать делать то же самое, что я играю правильно. Но вот после Элина возвращала вообще все мячи, атаковала при первой же возможности, попадала.

Если она продолжит показывать такой уровень, войдет и в топ-30, и в топ-20», – приводит слова Блинковой корреспондент Sports Андрей Васильев.