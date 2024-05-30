Блинкова о разгроме от Аванесян: «У меня к себе претензий нет, просто обидно проиграть с таким счетом. Элина не дала мне никаких шансов»

Теги Ролан Гаррос WTA Анна Блинкова Элина Аванесян Теннис

Анна Блинкова прокомментировала поражение от Элины Аванесян.

Она уступила во втором круге «Ролан Гаррос» 3:6, 0:6.

«У меня к себе претензий нет, я сделала все возможное, поэтому никакой депрессии точно. Просто обидно проиграть с таким счетом. Элина не дала мне никаких шансов. Хотя даже при таком счете было очень много равных геймов, в первом сете до счета 2:5, например, точно все могло повернуться совсем в другую сторону.

Во время перерыва из-за дождя тренеры говорили мне, что стоит просто продолжать делать то же самое, что я играю правильно. Но вот после Элина возвращала вообще все мячи, атаковала при первой же возможности, попадала.

Если она продолжит показывать такой уровень, войдет и в топ-30, и в топ-20», – приводит слова Блинковой корреспондент Sports Андрей Васильев.

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