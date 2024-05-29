Азаренко – Андреева прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Встреча опыта и молодости, так можно охарактеризовать предстоящий поединок третьего круга в женском одиночном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко будет играть с россиянкой Миррой Андреевой. Матч состоится 30 мая на корте номер 14, начало не ранее 17:15 по московскому времени.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

Очень сложный прогноз. Если бы имели значения все регалии, завоеванные Азаренко в ее продолжительной карьере, то вопросов бы о победительнице не возникало. Но Мирра Андреева очень сильная спортсменка, не счету которой уже есть победы на теннисистками уровня топ-20. Букмекеры в затруднении. Winline предлагает на победу Виктории коэффициент 1,93, успех Андреевой оценивается коэффициентом 1,89.

Личные встречи

Порка жребий не сводил Азаренко и Андрееву ни на одном из официальных турниров. Матч в Париже будет первым очным поединком.

Ролан Гаррос: Виктория Азаренко – Мирра Андреева прямая трансляция матча 30.05.2024

Виктория Азаренко

Известно, что самое любимое покрытие для Виктории хард. На нем она добилась самых больших достижений в карьере. Дважды выиграла Открытый чемпионат Австралии и трижды выступала в финалах US Open. На Ролан Гаррос она в 2013 году вышла в полуфинал, но в упорной борьбе проиграла Арине Шараповой. Сейчас в первом круге Азаренко легко преодолела сопротивление аргентинки Нади Подорошки, которой отдала лишь один гейм.

Мирра Андреева

Мирре по понятным причинам пока далеко до достижений белорусской теннисистки, поскольку на взрослом профессиональном уровне в свои 17 лет она выступает лишь второй сезон. Матчами на Australian Open 2024 она завершила цикл всех турниров Большого шлема и пошла на второй круг. В минувшем сезоне в Париже Андреева смогла пробиться в третий раунд. Сейчас подобное достижение под вопросом. В первом матче россиянка в двух сетах переиграла американку Эмину Бекташ.

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