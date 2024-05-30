Бадоса о том, что Швентек недовольна шумом на трибунах: «Она не может жаловаться, потому что я играла на маленьких кортах, и там слышно вообще все»

Паула Бадоса высказалась о поведении болельщиков на «Ролан Гаррос».

Ига Швентек была недовольна шумным поведением болельщиков на ее матче против Наоми Осаки. В частности ей не понравился выкрик с трибун перед ее ударом.

«Мне кажется, она не может жаловаться, потому что я играла на Кортах №8 и №9, и там слышно вообще все. Во время розыгрышей было слышно Корты Сюзан Ленглен и Филиппа Шатрие, Корты №6 и №7. Ей очень повезло, что она может все время играть на Корте Филиппа Шатрие, и ее это устраивает.

Но я не имею ничего против. Как я уже сказала, сейчас я играла на маленьких кортах, и было слышно много шума. Но в этот момент я настолько сосредоточена на себе и на своем матче, что меня это не беспокоит.

Если честно, мне нравится, когда болельщики подбадривают и все такое. Меня это заряжает. Несколько лет назад была очень сложная ситуация, когда из-за ковида мы играли без болельщиков, поэтому сейчас я очень рада, что они вернулись, и я считаю, что они очень важны для нашего спорта».