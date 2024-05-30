Бадоса о том, что Швентек недовольна шумом на трибунах: «Она не может жаловаться, потому что я играла на маленьких кортах, и там слышно вообще все»

Теги Ролан Гаррос болельщики WTA Паула Бадоса Ига Швентек Теннис

Паула Бадоса высказалась о поведении болельщиков на «Ролан Гаррос».

Ига Швентек была недовольна шумным поведением болельщиков на ее матче против Наоми Осаки. В частности ей не понравился выкрик с трибун перед ее ударом.

«Мне кажется, она не может жаловаться, потому что я играла на Кортах №8 и №9, и там слышно вообще все. Во время розыгрышей было слышно Корты Сюзан Ленглен и Филиппа Шатрие, Корты №6 и №7. Ей очень повезло, что она может все время играть на Корте Филиппа Шатрие, и ее это устраивает.

Но я не имею ничего против. Как я уже сказала, сейчас я играла на маленьких кортах, и было слышно много шума. Но в этот момент я настолько сосредоточена на себе и на своем матче, что меня это не беспокоит.

Если честно, мне нравится, когда болельщики подбадривают и все такое. Меня это заряжает. Несколько лет назад была очень сложная ситуация, когда из-за ковида мы играли без болельщиков, поэтому сейчас я очень рада, что они вернулись, и я считаю, что они очень важны для нашего спорта».

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9 комментариев
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Все верно. Играешь только на центральных кортах под крышей, так еще и жалуешься. На маленьких кортах постоянные крики с соседних трибун, и ничего, играют люди. Хотя все мы знаем, что жалобы Швентек начинаются только тогда, когда она проигрывает, чтобы сбить ритм соперника. Каждый раз когда она проигрывает, сразу или фанаты, или освещение ей мешают, плюс к этому постоянные затяжки времени на подаче и якобы проблемы с подбросом.
+16
-3
+13
Чем это наша недотрога недовольна? Думала нашакалит трофеев нахаляву, в отсутствие сильной конкуренции, и все будут ее любить? Увы, болбой в кепке, махающий ракеткой, мало куму интересен
+3
0
+3
Швентек была недовольна
______
что общего между т.н. первой ракеткой и сериалом для гопников?
"опять пацан в кепке слово молвил!"
+2
0
+2
Ответ Новак Джокович
Смешно
Посмейся
+3
-1
+2
Если бы не спина, доминировала бы Бадоса сейчас на месте этого неприятного головного убора :(
+8
-7
+1
Ответ sedric
Все верно. Играешь только на центральных кортах под крышей, так еще и жалуешься. На маленьких кортах постоянные крики с соседних трибун, и ничего, играют люди. Хотя все мы знаем, что жалобы Швентек начинаются только тогда, когда она проигрывает, чтобы сбить ритм соперника. Каждый раз когда она проигрывает, сразу или фанаты, или освещение ей мешают, плюс к этому постоянные затяжки времени на подаче и якобы проблемы с подбросом.
Швентек головного мозга, получается.
+2
-1
+1
Ответ Syndycate
Чем это наша недотрога недовольна? Думала нашакалит трофеев нахаляву, в отсутствие сильной конкуренции, и все будут ее любить? Увы, болбой в кепке, махающий ракеткой, мало куму интересен
🤣👏
+1
0
+1
Ответ Syndycate
Чем это наша недотрога недовольна? Думала нашакалит трофеев нахаляву, в отсутствие сильной конкуренции, и все будут ее любить? Увы, болбой в кепке, махающий ракеткой, мало куму интересен
Да и вообще лицемеров и стукачей никто не любит
+1
0
+1
Ответ Hardy
Если бы не спина, доминировала бы Бадоса сейчас на месте этого неприятного головного убора :(
Смешно
+3
-3
0
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