125-я ракетка мира Данилович отыграла у Коллинс подачу на матч и впервые победила соперницу из топ-10 на ТБШ
125-я ракетка мира Ольга Данилович победила №10 Даниэль Коллинс – 6:7(3), 7:5, 6:4.
Сербка отыграла подачу на матч, уступая во втором сете 4:5.
Месяц назад в Мадриде Коллинс отыграла у Данилович подачу на матч.
Данилович второй раз в карьере вышла в третий круг «Большого шлема». Она повторила свой прошлогодний результат в Париже.
Это ее первая победа над соперницей из топ-10 на ТБШ и вторая в карьере (первая была в 2018-м над Юлией Гергес).
Коллинс впервые с Индиан-Уэллс выиграла на турнире всего один матч.
Данилович, которая на «Ролан Гаррос» прошла квалификацию, теперь поборется с Донной Векич.