125-я ракетка мира Данилович отыграла у Коллинс подачу на матч и впервые победила соперницу из топ-10 на ТБШ

Теги Ролан Гаррос WTA Даниэль Коллинс Ольга Данилович Теннис

125-я ракетка мира Ольга Данилович победила №10 Даниэль Коллинс – 6:7(3), 7:5, 6:4.

Сербка отыграла подачу на матч, уступая во втором сете 4:5.

Месяц назад в Мадриде Коллинс отыграла у Данилович подачу на матч.

Данилович второй раз в карьере вышла в третий круг «Большого шлема». Она повторила свой прошлогодний результат в Париже.

Это ее первая победа над соперницей из топ-10 на ТБШ и вторая в карьере (первая была в 2018-м над Юлией Гергес).

Коллинс впервые с Индиан-Уэллс выиграла на турнире всего один матч.

Данилович, которая на «Ролан Гаррос» прошла квалификацию, теперь поборется с Донной Векич.

7 комментариев
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Ольге поздравления, хорошая победа)
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Колинс уже вымотана
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Ян Облак так рискует стать менее титулованным спортсменом в семье))
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Зачем после Рима Коллинс поперлась в Страсбург играть турнир WTA250 прямо перед началом РГ, непонятно. В итоге, сил на ТБШ, похоже, не осталось.
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Данилович вернула должок ))
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Ответ bgpa8q4q7k
Ольге поздравления, хорошая победа)
Да вообще великий матч, Коллинз крепкий орех и вероятно лучшая теннисистка мира с начала сезона.
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Ответ Дмитрий Воронцов
Ян Облак так рискует стать менее титулованным спортсменом в семье))
У Облака столько побед над "Реалом", что не рискует)
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