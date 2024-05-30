Данилович о победе над Коллинс: «Знала, что могу выиграть, потому что в Мадриде была очень близка к этому»

Ольга Данилович оценила победу над Даниэль Коллинс на «Ролан Гаррос».

Она прошла десятую ракетку мира со счетом 6:7(3), 7:5, 6:4, отыграв во втором сете подачу на матч. В Мадриде Коллинс победила Данилович, тоже отыграв подачу на матч.

«Очень горда и довольна тем, как играла, как мыслила на корте против такой сильной соперницы. Пару недель назад у нас был очень сложный матч, тогда я проиграла, но сейчас знала, что могу выиграть, потому что тогда была очень близка.

У меня было много травм, мне было очень сложно – поэтому я начинала здесь с квалификации, например. Люди должны понимать, насколько сложно сразу играть в основной сетке «Большого шлема». К тому же иногда бывает труднее пройти квалификацию, чем выиграть матч первого круга.

А еще нужно показывать свою лучшую игру, чтобы обыгрывать лучших. Нужно быть здоровой, потому что без этого не получится с лучшей игрой. Я по-прежнему не на сто процентов в порядке, проблемы есть, сейчас я просто надеюсь, что у меня получится провести настоящий полный сезон», – приводит слова Данилович корреспондент Sports Андрей Васильев.