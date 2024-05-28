Стернс – Касаткина прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

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Американка Пейтон Стернс и Дарья Касаткина второй год подряд встретятся в рамках Открытого чемпионата Франции. В 2023 году они играли в третьем круге, сейчас предстоит матч во втором. Он состоится 30 мая на втором корте, начало не ранее 16:30 по московскому времени.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

Даже если абстрагироваться от уровня мастерства теннисисток, то исходя из последних результатов, личных встреч и физических сил, затраченных в первом круге, преимущество должно быть на стороне Дарьи Касаткиной. Так считают и букмекеры. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,37, на победу Пейтон Стернс коэффициент 3,11.

Личные встречи

Соперницы играли друг с другом трижды, причем все три поединка уложились в последний год. Сначала на Ролан Гаррос, где Дарья отдала сопернице всего один гейм, затем в Цинциннати и Australian Open. Результаты по сетам перед вами.

  • 02.06.2023. Дарья Касаткина 2 : 0 Пейтон Стернс
  • 15.08.2023. Дарья Касаткина 2 : 0 Пейтон Стернс
  • 16.01.2024. Дарья Касаткина 2 : 1 Пейтон Стернс

Ролан Гаррос: Пейтон Стернс – Дарья Касаткина прямая трансляция матча 30.05.2024

Пейтон Стернс

Лучшим достижением Пейтон Стернс в карьере на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в прошлом году. Тот сезон вообще получился для нее лучшим. Сейчас она пытается закрепиться на достигнутых позициях и перед Ролан Гаррос в Марокко впервые смогла выиграть турнир серии WTA. В Париже в первом круге Стернс в трех сетах на супертай-брейке сломила сопротивление хорватки Люции Чирич Багарич.

Дарья Касаткина

Для Дарьи Касаткиной удачно сложился Roland Garros в 2022 году, когда она смогла попасть в четверку сильнейших, больше нигде ничего подобного на турнирах Большого шлема ей сделать не удавалось. На грунте она играть любит и умеет и намерена на этот раз пройти как можно дальше по сетке. В первом круге россиянка уверенно обыграла польскую теннисистку Магдалену Фрех в двух сетах. Американка тоже не должна доставить больших проблем.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024

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