На «Ролан Гаррос» запретят проносить алкоголь

Теги Амели Моресмо происшествия ATP WTA Давид Гоффен Теннис

Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо сообщила, что на трибуны запретят проносить алкоголь.

Она отметила, что безопасность на турнире будет усилена в связи с инцидентом в матче Давида Гоффена и Джованни Мпетши Перрикара. После игры бельгиец пожаловался, что кто-то из болельщиков плюнул в него жвачкой.

«Скоро на трибунах будут дымовухи, хулиганы, драки». На «Ролан Гаррос» в игрока плюнули жвачкой

4 комментария
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Пошли по пути РПЛ ?! 🤦🏼‍♂️
Сразу уж ФанУйди вводите 🤪
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Водочки для обводочки
Нарезочки для подрезочки
Налей для воллей
Black RAMa для слэма
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Ответ Stas Salesov
"Виктория Азаренка снялась с Ролан Гаррос" следующей новостью))
Она уже давно не пьет
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