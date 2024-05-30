На «Ролан Гаррос» запретят проносить алкоголь

Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо сообщила, что на трибуны запретят проносить алкоголь.

Она отметила, что безопасность на турнире будет усилена в связи с инцидентом в матче Давида Гоффена и Джованни Мпетши Перрикара. После игры бельгиец пожаловался, что кто-то из болельщиков плюнул в него жвачкой.

«Скоро на трибунах будут дымовухи, хулиганы, драки». На «Ролан Гаррос» в игрока плюнули жвачкой