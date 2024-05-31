Павлюченкова, проигравшая во втором круге «Ролан Гаррос», о влиянии условий: «Погода – говно, факт»

Теги Ролан Гаррос Анастасия Павлюченкова WTA контент Теннис

Анастасия Павлюченкова высказалась об условиях на «Ролан Гаррос».

Во втором круге в Париже прошлогодняя четвертьфиналистка проиграла Ане Богдан – 4:6, 4:6.

– Что именно не получилось?

– Не знаю, просто проиграла.

– Было ли ощущение, что в целом можно пройти далеко?

– Не знаю, не было никаких ощущений. Я вчера не играла, три дня идут дожди...

– Помешало ли вам то, что играть пришлось так поздно, в холодную погоду?

– Мешало, конечно. Но с этим всем непросто.

– То есть погода точно сказалась?

– Погода – говно, факт, – приводит слова Павлюченковой корреспондент Sports Андрей Васильев.

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Великий Алонсо
Ну да, а Богдан наверное при другой погоде играла, ещё одна с позорной отговоркой как и Касаткина. Заметен возрастной спад Павлюченковой, по хорошему ей надо карьеру завершать уже после этого сезона, чтобы потом как у Звонаревой прямо на корте песок из задницы не сыпался и не проигрывать 200-300 ракеткам, но видимо она этого не признает или не хочет признавать.
Какой возрастной спад? Влюбилась Настя, и теннис для нее сейчас вообще не в приоритете.
+5
0
+5
Ответ Великий Алонсо
Ну да, а Богдан наверное при другой погоде играла, ещё одна с позорной отговоркой как и Касаткина. Заметен возрастной спад Павлюченковой, по хорошему ей надо карьеру завершать уже после этого сезона, чтобы потом как у Звонаревой прямо на корте песок из задницы не сыпался и не проигрывать 200-300 ракеткам, но видимо она этого не признает или не хочет признавать.
Богдан играла там же, просто условия бывают подходящие и не подходящие. Если бы было наоборот +30 и солнце, Богдан взяла бы геймов 5. А Рафа например имел больше шансов (безотносительно перспектив, это дело веры и вкуса).
Это нормально, это теннис.
+4
0
+4
Ну да, а Богдан наверное при другой погоде играла, ещё одна с позорной отговоркой как и Касаткина. Заметен возрастной спад Павлюченковой, по хорошему ей надо карьеру завершать уже после этого сезона, чтобы потом как у Звонаревой прямо на корте песок из задницы не сыпался и не проигрывать 200-300 ракеткам, но видимо она этого не признает или не хочет признавать.
+3
-2
+1
Ответ Великий Алонсо
Ну да, а Богдан наверное при другой погоде играла, ещё одна с позорной отговоркой как и Касаткина. Заметен возрастной спад Павлюченковой, по хорошему ей надо карьеру завершать уже после этого сезона, чтобы потом как у Звонаревой прямо на корте песок из задницы не сыпался и не проигрывать 200-300 ракеткам, но видимо она этого не признает или не хочет признавать.
Иди поиграй с теннис в +10 я на тебя посмотрю)))
0
0
0
Ответ Бен Ротенберг
Какой возрастной спад? Влюбилась Настя, и теннис для нее сейчас вообще не в приоритете.
Ну так и нужно заниматься личной жизнью пока там получается! И мы нервничать меньше будем!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий