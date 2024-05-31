Павлюченкова, проигравшая во втором круге «Ролан Гаррос», о влиянии условий: «Погода – говно, факт»
Анастасия Павлюченкова высказалась об условиях на «Ролан Гаррос».
Во втором круге в Париже прошлогодняя четвертьфиналистка проиграла Ане Богдан – 4:6, 4:6.
– Что именно не получилось?
– Не знаю, просто проиграла.
– Было ли ощущение, что в целом можно пройти далеко?
– Не знаю, не было никаких ощущений. Я вчера не играла, три дня идут дожди...
– Помешало ли вам то, что играть пришлось так поздно, в холодную погоду?
– Мешало, конечно. Но с этим всем непросто.
– То есть погода точно сказалась?
– Погода – говно, факт, – приводит слова Павлюченковой корреспондент Sports Андрей Васильев.
Это нормально, это теннис.