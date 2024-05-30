Аванесян о победе над Блинковой: «Перерыв из-за дождя очень помог, потому что кое-что болело и физио меня подлечил»

Теги Ролан Гаррос WTA Анна Блинкова Элина Аванесян Теннис

Элина Аванесян поделилась впечатлениями от выхода в третий круг «Ролан Гаррос».

Она обыграла Анну Блинкову – 6:3, 6:0.

«Аня – моя хорошая подруга, но, выходя на корт, я стараюсь думать только о том, что мне нужно сделать именно в этом матче, несмотря на то, кто по другую сторону сетки. Просто сфокусироваться на том, что мне нужно сделать в данный момент.

Честно говоря, сегодня был такой день, когда прямо все получалось, что бывает не очень часто. Очень хороший день, перерыв из-за дождя мне, на самом деле, очень помог, потому что у меня кое-что болело, мой физио меня подлечил, и я вернулась уже на 100% готовой ко всему.

Очень удивило, [что после перерыва матч складывался совсем по-другому], но я старалась просто наслаждаться этим моментом. Как я сказала, такие моменты бывают не очень часто, но сегодня все получилось очень хорошо», – приводит слова Аванесян корреспондент Sports Андрей Васильев.

2 комментария
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