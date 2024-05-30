Джокович о болельщиках на РГ: «Когда играешь против француза, нужно понимать, что тебя ждет серьезная битва. И не только с соперником»

Новак Джокович высказался о поведении болельщиков на «Ролан Гаррос».

– В первом сете вы коротко поговорили с судьей на вышке по поводу болельщика. В чем было дело?

– Он выкрикнул несколько слов во время розыгрыша, когда Карбаллес Баэна укоротил и я побежал к мячу. Он сидел в первом ряду и несколько раз кричал с самого начала матча. Это нормально, он поддерживал моего соперника, но я подумал, что в тот раз все-таки была помеха, поскольку он сидел очень близко и кричал, когда я уже собирался ударить по мячу.

Я спросил об этом судью на вышке, но он объяснил, что это не может считаться помехой. Вот и все. Очень просто.

– Поведение зрителей активно обсуждают. Сначала произошел инцидент с Гоффеном, а вчера вечером Ига высказалась о той же проблеме, что и вы. Сегодня Амели объявила, что на трибунах запретят алкоголь. Что вы думаете о местных болельщиках?

– Здесь очень увлеченные болельщики. Иногда с ними нелегко, и у меня было несколько приятных историй с местными болельщиками и несколько трудных матчей, трудных сезонов. Я был по обе стороны. Конечно, хочется, чтобы поддерживали именно тебя или хотя бы чтобы на корте была нейтральная атмосфера, но это не всегда возможно.

Например, когда играешь против француза, как Гоффен или я в первом круге, нужно понимать, что тебя ждет серьезная битва. И не только с соперником.

Но в каком-то смысле это нормально, потому что они, конечно, делают все, чтобы поддержать своих соотечественников и соотечественниц, помочь им победить, особенно если они не фавориты.

Я видел нарезку матча Гоффена и знаю, что на второстепенных кортах болельщики могут шуметь еще громче и иногда вести себя неуместно.

Это часть нашей работы, часть спорта. Теннис отличается от футбола или баскетбола, но игрокам хочется, чтобы на корте была хорошая атмосфера. Мне хочется видеть, как болельщики поддерживают игроков.

«Уимблдон» отличается. Конечно, у «Уимблдона» своя история, культура и традиции. Но на большинстве других турниров хочется видеть болельщиков, которые поддерживают игрока или страну, скандируют, поют и так далее. Мне кажется, это прекрасно.

[Между активной поддержкой] и моментом, когда поведение становится неуважительным по отношению к игроку, очень тонкая грань. Я понимаю реакцию Гоффена, потому что сам не раз сталкивался с подобными ситуациями.

Поэтому я поддерживаю игрока, который выступил против тех, кто его не уважает и оскорбляет. Не всегда это можно стерпеть. Конечно, это очень полезно, потому что не хочется лишний раз растрачивать энергию. Но иногда нужно посмотреть в глаза тому, кто тебя оскорбляет. Вот и все, что ты можешь сделать (улыбается).