Александр Зверев: «После победы над Надалем было ощущение, что я уже выиграл «Ролан Гаррос»

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Теннис

Александр Зверев поделился эмоциями от первых матчей на «Ролан Гаррос».

Сегодня он вышел в третий круг, победив Давида Гоффена – 7:6(4), 6:2, 6:2.

«После жеребьевки теннисный мир говорил только об этом матче [с Рафаэлем Надалем]. Он выиграл турнир 14 раз и заслуживает всех похвал, уважения и признания. Поэтому после победы над ним было ощущение, что я уже выиграл турнир, но на самом деле это только первый круг.

Нужно сохранять концентрацию на протяжении двух недель, и я рад, что у меня было два выходных, потому что я должен был справиться с эмоциями. Нужно было успокоиться, вернуться к работе и снова показать хороший теннис. Я очень доволен сегодняшним уровнем», – сказал Зверев в интервью на корте.

Теперь он встретится с Тэллоном Грикспором.

4 комментария
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От Рафы Надаля по сути осталось только имя, фамилия и привычный "ритуал" перед подачей в виде засовывания пальца в анус. Он уже слишком стар для крутых результатов на корте.
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непонятно пока может ему эта победа дальше или нет...

наверно должна добавить уверенности, но и давление теперь есть наверно дополнительное...
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Обманчивое ощущение, Сашок. Не задирай нос, олимпиец.
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