Александр Зверев: «После победы над Надалем было ощущение, что я уже выиграл «Ролан Гаррос»

Александр Зверев поделился эмоциями от первых матчей на «Ролан Гаррос».

Сегодня он вышел в третий круг, победив Давида Гоффена – 7:6(4), 6:2, 6:2.

«После жеребьевки теннисный мир говорил только об этом матче [с Рафаэлем Надалем]. Он выиграл турнир 14 раз и заслуживает всех похвал, уважения и признания. Поэтому после победы над ним было ощущение, что я уже выиграл турнир, но на самом деле это только первый круг.

Нужно сохранять концентрацию на протяжении двух недель, и я рад, что у меня было два выходных, потому что я должен был справиться с эмоциями. Нужно было успокоиться, вернуться к работе и снова показать хороший теннис. Я очень доволен сегодняшним уровнем», – сказал Зверев в интервью на корте.

Теперь он встретится с Тэллоном Грикспором.