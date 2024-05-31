145-я ракетка мира Ковалик отыграл у Хачанова два сета и брейк и впервые вышел в третий круг ТБШ

Теги Ролан Гаррос ATP Карен Хачанов Йозеф Ковалик Теннис

18-я ракетка мира Карен Хачанов проиграл №145 Йозефу Ковалику во втором круге «Ролан Гаррос» – 6:4, 6:4, 4:6, 3:6, 4:6. Матч продолжался 3 часа 28 минут.

В третьем сете Ковали ушел со счета 2:4.

У россиянина сгорят очки за прошлогодний четвертьфинал, и он выпадет из топ-20.

Хачанов впервые с 2022-го уступил сопернику из-за пределов топ-100. Тогда он проиграл в Риме №174 Люке Пую.

Кроме того, он впервые в карьере упустил преимущество 2:0 по сетам. Он выиграл предыдущие 34 матча пятисетового формата, в которых взял первый и второй сет.

На этом турнире Ковалик впервые прошел круг на «Большом шлеме». До этого он девять раз играл в основной сетке ТБШ, но всегда выбывал в первом круге. Этот «Ролан Гаррос» – первый ТБШ после US Open-2020, где словак смог пробиться через квалификацию.

Ковалик второй раз обыграл соперника из топ-20. В 2017-м он победил №6 Марина Чилича. 

Теперь Ковалик поборется с Хольгером Руне, который за 3 часа 50 минут победил в пятисетовике Флавио Коболли.

3 комментария
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15-1 было на Шлемах против 100+ рейтинговых игроков. Единственное поражение в 19 на ЮСО от Поспишила, тоже 2-3. Но сегодня с 2-0 от Ковалика, который брал медикал с Жироном - позорище
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