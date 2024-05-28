Хачанов – Ковалик прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции российский теннисист Карен Хачанов будет бороться с мало известным широкой публике словаком Йозефом Коваликом. Матч состоится 30 мая на девятом корте, начало не ранее 15:15 по московскому времени.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

Карен опытный теннисист, который не раз выступал на самых поздних стадиях турниров Большого шлема. На Ролан Гаррос он дважды играл в четвертьфинале, включая турнир прошлого года. Для Ковалика предстоит первый в карьере матч второго круга на ТБШ. Фаворит очевиден. Winline предлагает на победу россиянина коэффициент 1,09, на победу Йозефа — 7,43.

Личные встречи

Йозеф Ковалик занимает 145 строчку мирового рейтинга и играет на челленджерах, поэтому с Кареном Хачановым он ни разу на турнирах не пересекался.

Ролан Гаррос: Карен Хачанов – Йозеф Ковалик прямая трансляция матча 30.05.2024

Карен Хачанов

У Карена отличная подача, он психологически устойчив и за счет характера может переворачивать матчи, которые складываются не в его пользу. Наверное природа наделила его не самыми большими талантами, но трудолюбием точно. В этом году у него есть очередной титул на турнире АТР в Дохе. В Париже ему нужно защитить 400 рейтинговых очков после четвертьфинала прошлого года. Начал он с победы в трех сетах над Смитом Нагалом из Индии.

Йозеф Ковалик

Иногда свой лучший результат в карьере можно показывать, когда тебе идет четвертый десяток. Йозефу Ковалику 31 год и в профессионалах он выступает очень давно. Но до нынешнего сезона на счету словака не было ни одного титула. И тут случился прорыв. Начиная с марта он трижды играл в финалах различных челленджеров и дважды побеждал. Теперь еще и первый выход во второй круг турнира Большого шлема. В первом круге словак в четырех сетах переиграл американца Маркоса Гирона.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024