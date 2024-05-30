Джокович о том, что перед РГ у него были «низкие ожидания, но большие надежды»: «Ничего не изменилось»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Теннис

Новак Джокович не поменял ожидания от выступления на «Ролан Гаррос».

Сегодня он вышел в третий круг, победив Роберто Карбаллеса Баэну – 6:4, 6:1, 6:2.

– Если использовать твое любимое выражение... Сейчас в тебе пробуждается зверь?

– Возможно. Посмотрим.

– Перед началом турнира ты сказал, что у тебя низкие ожидания и большие надежды. Какие ожидания и надежды сейчас?

– Ничего не изменилось. Перед «Ролан Гаррос» я выиграл не так много матчей. Мне пришлось снизить ожидания. Но я всегда верю в себя и в свои возможности. Я знаю, на что я способен. Я делал это много раз в карьере. Я всегда ставил цель далеко проходить на «Шлемах». В последние пять лет больше, чем в первые 15 лет карьеры. Я очень жду, что будет дальше, и надеюсь, что смогу показать хороший результат, – сказал Джокович в интервью Tennis Channel.

5 комментариев
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Новак, ждём хорошего результата на РГ!
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Зверь уже давно проснулся...
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К 1/4 может набрать форму.
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Ответ Николай Володин
Конечно с такой игрой дальше полуфинала ему ничего не светит!!!💯💯💯💯💯
Какой игрой?
6-0 по сетам
+1
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