Нисикори снялся с «Ролан Гаррос»: «Думал, что после всех давних проблем плечо в порядке, но после двух сетов понял, что все-таки нет»

Теги травмы Ролан Гаррос ATP Кеи Нисикори Теннис

Кеи Нисикори объяснил, почему не доиграл матч против Бена Шелтона.

Он снялся со второго круга «Ролан Гаррос» при счете 6:7(7), 4:6, пока игра была приостановлена из-за дождя.

«Я думал, что после всех давних проблем плечо в порядке, но после двух сетов я понял, что все-таки нет. Оно начало болеть, гудеть, подавать какие-то сигналы. Возможно, я мог бы сыграть еще один сет, но вряд ли бы боролся. Поэтому решил, что лучше не продолжать эту игру. Думаю, сказалось и то, что в первом круге я провел пятисетовый матч, нагрузка оказалась слишком большой», – приводит слова Нисикори корреспондент Sports Андрей Васильев.

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