Руне в 4-часовом матче отыгрался у Коболли с 0:5 на решающем тай-брейке
Хольгер Руне вышел в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Флавио Коболли – 6:4, 6:3, 3:6, 3:6, 7:6(10-7). Матч продолжался 3 часа 50 минут.
В четвертом сете датчанин повел 3:2 с брейком, но Коболли сразу сделал обратный.
На решающем тай-брейке Руне уступал 0:5, а затем 2:6.
Руне выиграл три из пяти пятисетовиков в карьере.
Теперь он поборется с Йозефом Коваликом, который за 3 часа 28 минут в пяти сетах обыграл Карена Хачанова.
https://i.imgur.com/5XARZaa.mp4