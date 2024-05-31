Руне в 4-часовом матче отыгрался у Коболли с 0:5 на решающем тай-брейке

вышел в третий круг « », обыграв Флавио Коболли – 6:4, 6:3, 3:6, 3:6, 7:6(10-7). Матч продолжался 3 часа 50 минут.

В четвертом сете датчанин повел 3:2 с брейком, но Коболли сразу сделал обратный.

На решающем тай-брейке Руне уступал 0:5, а затем 2:6.

Руне выиграл три из пяти пятисетовиков в карьере.

Теперь он поборется с , который за 3 часа 28 минут в пяти сетах обыграл .