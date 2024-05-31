Руне в 4-часовом матче отыгрался у Коболли с 0:5 на решающем тай-брейке

Теги Ролан Гаррос ATP Хольгер Руне Флавио Коболли Теннис

Хольгер Руне вышел в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Флавио Коболли – 6:4, 6:3, 3:6, 3:6, 7:6(10-7). Матч продолжался 3 часа 50 минут.

В четвертом сете датчанин повел 3:2 с брейком, но Коболли сразу сделал обратный.

На решающем тай-брейке Руне уступал 0:5, а затем 2:6.

Руне выиграл три из пяти пятисетовиков в карьере.

Теперь он поборется с Йозефом Коваликом, который за 3 часа 28 минут в пяти сетах обыграл Карена Хачанова.

6 комментариев
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Коболли за неделю успел эпично зачокерить с обоими скандинавами)
+4
-1
+3
Когда-то Рублев его на АО с 0-5 закрыл
+3
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+3
Феноменальный теннис на тай-брейке от обоих! Руне просто в стиле молодого Рафы тащил приемы на камбеке тая после 0-5. Монстр, но с 2-0 улетать не стоило
+1
-1
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Ну и какие ему сравнения с Алькарасом и Синнером вообще? Еле-еле отскочил от челленджериста который 40 летнему Надалю в 2 сетах отлетает. 🤣🤣🤦‍♂️🤦‍♂️
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Фан-движ Рунфши надёжно охранял его тылы в столь поздний час несмотря на недетское время ))

https://i.imgur.com/5XARZaa.mp4
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