Ролан Гаррос: Карен Хачанов – Йозеф Ковалик прямая трансляция матча 30.05.2024
Россиянин Карен Хачанов во втором круге Открытого чемпионата Франции будет встречаться с теннисистом из второй сотни рейтинга словаком Йозефом Коваликом. Матч состоится 30 мая и начнется не ранее 15:15 по московскому времени.
Спортсмены проведут поединок на девятом корте. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.
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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису
Карен Хачанов отличается стабильностью. Вот уже на протяжении многих сезонов он держится в двадцатке сильнейших теннисистов или находится рядом с ней. В каждом из турниров Большого шлема он играл в четвертьфиналах, а на Australian Open и US Open доходил до полуфиналов, что в эпоху большой тройки мужского тенниса уже считается солидным достижением. На счету Карена шесть титулов на турнирах АТР. Один из них он выиграл в нынешнем сезоне в Дохе на харде, где в финале переиграл чешского теннисиста Якуба Меньшика. В прошлом сезоне на Roland Garros Хачанов во второй раз в карьере добрался до 1/4 финала, и сейчас ему предстоит защитить 400 рейтинговых очков. Начал он с победы в первом круге над Самитом Нагалом из Индии. В первом сете Карен отдал сопернику два гейма, второй взял под ноль, и только в третьем завязалась борьба. Победа пришла только на тай-брейке. Впереди встреча с соперником похожего уровня, но недооценка может обойтись очень дорого.
Хачанов – Ковалик прогноз на матч Ролан Гаррос 2024
Йозефу Ковалику 31 год, и до сих пор в больших свершениях он замечен не был. Его стихия это участие в челленджерах, где время от времени случаются успехи. Он неоднократно выходил в основную сетку всех турниров Большого шлема, но всегда останавливался в первом раунде. Тем более значимым является нынешнее достижение, выход во второй круг. Не обошлось без удачи. В общем-то словак проиграл в третьем раунде квалификации аргентинцу Роману Андресу Бурручаге, но попал в основную сетку в качестве лакилузера. Интересно, что Бурручага свой матч первого раунда затем проиграл, а вот Ковалик нанес поражение сильному американцу Маркосу Гирону в четырех сетах. Впрочем, у победы были предпосылки. Для Йозефа нынешний сезон складывается весьма удачно. Начиная с марта он выиграл два челленджера, а еще в одном играл в финале, при том, что до 2024 года у него вообще не было титулов.
Хачанов на челленджерах уже давно ен выступает, поэтому и возможности пересечься с Коваликом не было. Матч будет первым очным. Букмекеры считают, что Карен должен выигрывать его без проблем. Winline предлагает на победу россиянина коэффициент 1,09, победа Йозефа оценивается коэффициентом 7,43.