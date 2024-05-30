Медведев об отказе Кецмановича: «До самого конца матча я и не знал, что он травмирован»

Даниил Медведев прокомментировал выход в третий круг «Ролан Гаррос» на отказе Миомира Кецмановича. Серб снялся при счете 1:6, 0:5.

– До самого конца матча я и не знал, что он травмирован. Я даже не знаю, что конкретно случилось. Немного повезло, что с такой погодой получилось сыграть так быстро, разобраться со вторым кругом. Своей игрой я доволен.

– Вы можете дальше сыграть с Томашем Махачем, он недавно обыграл Новака Джоковича. Это добавит вам страха перед матчем?

– Страх – нет, я вообще не думаю, что хоть кого-то боюсь. Знаю, что он на подъеме, уверен в себе, хорош сейчас. Обязательно посмотрю его матч второго раунда, если выиграет – повнимательнее изучу его игру, потому что не очень хорошо знаю детали, даже если играл уже с ним, – приводит слова Медведева корреспондент Спортса Андрей Васильев.