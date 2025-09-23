Дембеле взял «Золотой мяч», ЦСКА выиграл со спорным пенальти, победа «Динамо» Кудашова, расширенный состав сборной, «ПСЖ» проиграл после ошибки Шевалье и другие новости

1. Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча» за сезон-2024/25. Ламин Ямаль выиграл приз лучшему молодому игроку , Джанлуиджи Доннарумма получил трофей Яшина , Луиса Энрике признали лучшим тренером года , а «ПСЖ» – лучшим клубом . Остальные награды церемонии – тут .

2. В заключительном матче 9-го тура Мир РПЛ ЦСКА одолел «Сочи» на выезде (3:1). Обляков сделал дубль с пенальти за фолы Солдатенкова (первый 11-метровый был назначен после отскока мяча Солдатенкову в руку от его же ноги ), Кисляк забил в пустые ворота. Армейцы сократили отставание от «Краснодара» до 1 очка , отрыв от «Балтики» и «Локо» – 1 балл, от «Зенита» – 2, от «Спартака» – 3.

3. КХЛ. «Торпедо» проиграло «Шанхаю», «Локомотив» победил «Сочи», «Динамо» Москва обыграло «Амур» в гостях, «Сибирь» уступила «Северстали».

4. Умяров, Соболев, Захарян, Миранчуки, Батраков, Глушенков, три игрока «Балтики» – в расширенном составе сборной России на матчи с Ираном и Боливией.

5. Анвар Гатиятулин закрыл хоккеистов «Ак Барса» на базе перед матчем с «Авангардом», пишет «Бизнес Online». Команда проиграла 1:6.

6. Флорентино Перес уверен, что половина Испании ненавидит «Реал» . У главы «Мадрида» менталитет «осажденной крепости» – это влияет на контент клубного ТВ, пишет The Athletic.

7. «Краснодар» накажут за кричалку «Зенит» – позор российского футбола» . Скандирование «Зенит» не может, судья поможет» не попало в рапорт делегата матча.

8. Пилот «Феррари» Шарль Леклер досрочно выиграл квалификационную дуэль у Хэмилтона в 2025-м. Он сильнее напарников в 8 сезонах из 8.

А Кристиан Хорнер тем временем окончательно покинул «Ред Булл» . Отступные составили $100 млн, пишет The Race.

9. «ПСЖ» после ошибки Шевалье на выходе пропустил от «Марселя» и проиграл впервые в сезоне . До этого было 6 побед подряд.

10. Разыгрывающий «Хьюстона» Фред Ванвлит получил разрыв передней крестообразной связки .

11. IBU оставляет в силе недопуск российских биатлонистов : «Заявление МОК не меняет квалификационный статус наших соревнований». 24 сентября FIS рассмотрит вопрос допуска российских лыжников.

12. Форвард Саша Хмелевски близок к переходу в «Авангард» из «Салавата» за 200 млн рублей.



13. Украинская дзюдоистка Елизавета Литвиненко сменила спортивное гражданство после бойкота турниров федерацией.

14. 2,13 млн россиян делали ставки в августе. Более 400 тысяч человек сделали 50+ транзакций.

15. НФЛ. «Баффало» обыграл «Майами» (31:21) в рамках матчей третьей недели, «Канзас-Сити» победил «Нью-Йорк Джайентс» (22:9).

Цитаты дня.

Мостовой об РПЛ: «Про футбол у нас могут говорить только 5-6 человек, игравшие на высочайшем уровне. Остальные пузыри пускают »

Тина Канделаки: «Биатлон не был популярен, пока Губерниев не сделал турецким сериалом любовь между Домрачевой и Бьорндаленом »

Журавель об интервью Глушенкова после матча с «Краснодаром»: «Я расстроился. Максим показал, что был не в духе. Мог бы на 2-3 минуты свое настроение куда-нибудь спрятать »

Орзул о поцелуе с Дзюбой: «Мы просто общались, но случилось то, что случилось. Этот вечер разделил мою жизнь на до и после – была сильная травля »

Алина Загитова: «Я написала песню, думала выпустить ее после шоу «Ассоль». Но пока очень страшно входить в эту сферу »

Аршавин о пенальти ЦСКА: «Нам судьи с пеной у рта доказывали: когда мяч отскакивает от своего тела тебе в руку – это не пенальти . Или нам скажут, что трактовки опять поменялись?»