  Дембеле взял «Золотой мяч», ЦСКА выиграл со спорным пенальти, победа «Динамо» Кудашова, расширенный состав сборной, «ПСЖ» проиграл после ошибки Шевалье и другие новости
Дембеле взял «Золотой мяч», ЦСКА выиграл со спорным пенальти, победа «Динамо» Кудашова, расширенный состав сборной, «ПСЖ» проиграл после ошибки Шевалье и другие новости

1. Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча» за сезон-2024/25. Ламин Ямаль выиграл приз лучшему молодому игроку, Джанлуиджи Доннарумма получил трофей Яшина, Луиса Энрике признали лучшим тренером года, а «ПСЖ» – лучшим клубом. Остальные награды церемонии – тут.

2. В заключительном матче 9-го тура Мир РПЛ ЦСКА одолел «Сочи» на выезде (3:1). Обляков сделал дубль с пенальти за фолы Солдатенкова (первый 11-метровый был назначен после отскока мяча Солдатенкову в руку от его же ноги), Кисляк забил в пустые ворота. Армейцы сократили отставание от «Краснодара» до 1 очка, отрыв от «Балтики» и «Локо» – 1 балл, от «Зенита» – 2, от «Спартака» – 3. 

3. КХЛ. «Торпедо» проиграло «Шанхаю», «Локомотив» победил «Сочи», «Динамо» Москва обыграло «Амур» в гостях, «Сибирь» уступила «Северстали».

4. Умяров, Соболев, Захарян, Миранчуки, Батраков, Глушенков, три игрока «Балтики» – в расширенном составе сборной России на матчи с Ираном и Боливией.

5. Анвар Гатиятулин закрыл хоккеистов «Ак Барса» на базе перед матчем с «Авангардом», пишет «Бизнес Online». Команда проиграла 1:6.

6. Флорентино Перес уверен, что половина Испании ненавидит «Реал». У главы «Мадрида» менталитет «осажденной крепости» – это влияет на контент клубного ТВ, пишет The Athletic.

7. «Краснодар» накажут за кричалку «Зенит» – позор российского футбола». Скандирование «Зенит» не может, судья поможет» не попало в рапорт делегата матча.

8. Пилот «Феррари» Шарль Леклер досрочно выиграл квалификационную дуэль у Хэмилтона в 2025-м. Он сильнее напарников в 8 сезонах из 8.

А Кристиан Хорнер тем временем окончательно покинул «Ред Булл». Отступные составили $100 млн, пишет The Race.

9. «ПСЖ» после ошибки Шевалье на выходе пропустил от «Марселя» и проиграл впервые в сезоне. До этого было 6 побед подряд.

10. Разыгрывающий «Хьюстона» Фред Ванвлит получил разрыв передней крестообразной связки.

11. IBU оставляет в силе недопуск российских биатлонистов: «Заявление МОК не меняет квалификационный статус наших соревнований». 24 сентября FIS рассмотрит вопрос допуска российских лыжников.

12. Форвард Саша Хмелевски близок к переходу в «Авангард» из «Салавата» за 200 млн рублей.

13. Украинская дзюдоистка Елизавета Литвиненко сменила спортивное гражданство после бойкота турниров федерацией. 

14. 2,13 млн россиян делали ставки в августе. Более 400 тысяч человек сделали 50+ транзакций.

15. НФЛ. «Баффало» обыграл «Майами» (31:21) в рамках матчей третьей недели, «Канзас-Сити» победил «Нью-Йорк Джайентс» (22:9).

Цитаты дня.

Мостовой об РПЛ: «Про футбол у нас могут говорить только 5-6 человек, игравшие на высочайшем уровне. Остальные пузыри пускают»

Тина Канделаки: «Биатлон не был популярен, пока Губерниев не сделал турецким сериалом любовь между Домрачевой и Бьорндаленом»

Журавель об интервью Глушенкова после матча с «Краснодаром»: «Я расстроился. Максим показал, что был не в духе. Мог бы на 2-3 минуты свое настроение куда-нибудь спрятать»

Орзул о поцелуе с Дзюбой: «Мы просто общались, но случилось то, что случилось. Этот вечер разделил мою жизнь на до и после – была сильная травля»

Алина Загитова: «Я написала песню, думала выпустить ее после шоу «Ассоль». Но пока очень страшно входить в эту сферу» 

Аршавин о пенальти ЦСКА: «Нам судьи с пеной у рта доказывали: когда мяч отскакивает от своего тела тебе в руку – это не пенальти. Или нам скажут, что трактовки опять поменялись?»

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?41551 голос
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
утренний дайджест
