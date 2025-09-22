ЦСКА забил «Сочи» с пенальти после отскока мяча Солдатенкову в руку от его же ноги
ЦСКА исполнил пенальти в матче с «Сочи».
На 53-й минуте игры 9-го тура Мир РПЛ вышедший на замену полузащитник армейцев Энрике Кармо нанес удар по воротам соперника и попал в Александра Солдатенкова. Мяч от ноги защитника отскочил ему же в руку.
Сперва главный судья Алексей Сухой позволил продолжить игру, но, проконсультировавшись с видеоассистентом, отправился смотреть повтор и назначил одиннадцатиметровый.
Гол с точки забил Иван Обляков – 1:1.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
