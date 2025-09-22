Дембеле получил «Золотой мяч» за сезон-2024/25. Он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов

Усман Дембеле признан лучшим футболистом минувшего сезона.

28-летний вингер «ПСЖ » и сборной Франции получил «Золотой мяч»-2025.

В сезоне-2024/25 Дембеле с «ПСЖ» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции , а также Лигу чемпионов. Он забил 35 голов и отдал 14 результативных передач в 53 матчах за клуб.

Отметим, что «Золотой мяч» c 2022 года вручается по итогам сезона (с 1 августа 2024 года по 31 июля 2025-го), а не календарного года.

