Дембеле получил «Золотой мяч» за сезон-2024/25. Он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов
Усман Дембеле признан лучшим футболистом минувшего сезона.
28-летний вингер «ПСЖ» и сборной Франции получил «Золотой мяч»-2025.
В сезоне-2024/25 Дембеле с «ПСЖ» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов. Он забил 35 голов и отдал 14 результативных передач в 53 матчах за клуб.
Отметим, что «Золотой мяч» c 2022 года вручается по итогам сезона (с 1 августа 2024 года по 31 июля 2025-го), а не календарного года.
Дембеле прожигал жизнь в «Барсе»: уплетал фастфуд, бесконечно опаздывал и ночами рубился в видеоигры
