IBU оставляет в силе недопуск российских биатлонистов: «Заявление МОК не меняет квалификационный статус наших соревнований»

IBU не стал пересматривать решение о недопуске российских биатлонистов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске российских спортсменов до зимней Олимпиады-2026 в нейтральном статусе. При этом биатлонисты по-прежнему отстранены от турниров под эгидой международной федерации.

– Рассмотрит ли Международный союз биатлонистов (IBU) вопрос о допуске российских спортсменов на Олимпиаду-2026 после рекомендаций МОК по итогам заседания исполкома организации?

– IBU принял к сведению заявление МОК относительно участия нейтральных атлетов (AIN) в зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Это решение касается спортсменов, которые прошли квалификационную процедуру международной федерации для участия в Олимпиаде. Заявление МОК не меняет квалификационный статус или правила проведения соревнований по биатлону. IBU является и остается ответственным за проведение олимпийских квалификационных соревнований по биатлону в соответствии со своими правилами.

Регламент соревнований IBU не предусматривает правила участия нейтральных спортсменов. Это означает, что только спортсмены, представляющие федерацию-члена IBU, имеют право участвовать в соревнованиях IBU. Союз биатлонистов России и Белорусская федерация биатлона отстранены от участия в деятельности IBU в соответствии с решением конгресса IBU в сентябре 2022 года, – заявили в пресс-службе IBU.

