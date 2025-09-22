«Краснодар» накажут за кричалку «Зенит» – позор российского футбола». Скандирование «Зенит» не может, судья поможет» не попало в рапорт делегата матча

«Краснодар» накажут за кричалку болельщиков «Зенит» – позор российского футбола».

Фанаты «Краснодара» скандировали эту кричалку в конце матча девятого тура Мир РПЛ (0:2).

«По матчу «Краснодар» – «Зенит » рассмотрим скандирование болельщиками домашней команды оскорбительных выражений в адрес соперника», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Также во время игры болельщики «Краснодара» скандировали кричалку «Зенит» не может, судья поможет». Григорьянц отметил, что записей об этом нет в рапорте делегата матча.

Матч обслуживала судейская бригада Сергея Карасева .

