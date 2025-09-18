НФЛ. 3-я неделя. «Баффало» сыграет с «Майами», «Кливленд» против «Грин-Бэй» и другие матчи
С 19 по 23 сентября пройдут матчи третьей недели регулярного чемпионата НФЛ.
Национальная футбольная лига (НФЛ)
Регулярный чемпионат
3-я неделя
19 сентября
21 сентября
Джексонвилл – Хьюстон – 20.00
Миннесота – Цинциннати – 20.00
Нью-Ингленд – Питтсбург – 20.00
Филадельфия – Лос-Анджелес Рэмс – 20.00
Тампа-Бэй – Нью-Йорк Джетс – 20.00
Теннесси – Индианаполис – 20.00
Лос-Анджелес Чарджерс – Денвер – 23.05
Сиэтл – Нью-Орлеан – 23.05
Сан-Франциско – Аризона – 23.25
22 сентября
Нью-Йорк Джайентс – Канзас-Сити – 3.20
23 сентября
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
