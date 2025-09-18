0

НФЛ. 3-я неделя. «Баффало» сыграет с «Майами», «Кливленд» против «Грин-Бэй» и другие матчи

С 19 по 23 сентября пройдут матчи третьей недели регулярного чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига (НФЛ)

Регулярный чемпионат

3-я неделя

19 сентября

БаффалоМайами – 3.15

21 сентября

КаролинаАтланта – 20.00

КливлендГрин-Бэй – 20.00

ДжексонвиллХьюстон – 20.00

МиннесотаЦинциннати – 20.00

Нью-ИнглендПиттсбург – 20.00

ФиладельфияЛос-Анджелес Рэмс – 20.00

Тампа-БэйНью-Йорк Джетс – 20.00

ТеннессиИндианаполис – 20.00

ВашингтонЛас-Вегас – 20.00

Лос-Анджелес ЧарджерсДенвер – 23.05

СиэтлНью-Орлеан – 23.05

ЧикагоДаллас – 23.25

Сан-ФранцискоАризона – 23.25

22 сентября

Нью-Йорк ДжайентсКанзас-Сити – 3.20

23 сентября

БалтиморДетройт – 3.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
