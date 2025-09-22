Хмелевски близок к переходу в «Авангард» из «Салавата» за 200 млн рублей
Саша Хмелевски близок к переходу из «Салавата Юлаева» в «Авангард».
Стороны ведут переговоры об обмене 26-летнего нападающего.
«По Саше Хмелевски сейчас ведутся переговоры. Если клубы договорятся, то он станет игроком «Авангарда», – сообщил агент Станислав Романов.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Авангард» заплатит около 200 миллионов рублей за переход форварда.
В этом сезоне Хмелевски набрал 3 (1+2) очка в 6 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 21:02.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
