Хмелевски близок к переходу в «Авангард» из «Салавата» за 200 млн рублей

Саша Хмелевски близок к переходу из «Салавата Юлаева» в «Авангард».

Стороны ведут переговоры об обмене 26-летнего нападающего.

«По Саше Хмелевски сейчас ведутся переговоры. Если клубы договорятся, то он станет игроком «Авангарда», – сообщил агент Станислав Романов.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Авангард» заплатит около 200 миллионов рублей за переход форварда.

В этом сезоне Хмелевски набрал 3 (1+2) очка в 6 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 21:02.