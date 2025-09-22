Леклер досрочно выиграл квалификационную дуэль у Хэмилтона в 2025-м. Шарль сильнее напарников 8 сезонов из 8

Леклер гарантировал квалификационную победу над Хэмилтоном по итогам сезона.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер разбил болид в квалификации к Гран-при Азербайджана , что не помешало ему опередить звездного напарника Льюиса Хэмилтона .

Шарль обыгрывает семикратного чемпиона «Формулы-1» со счетом 13:4 в квалификациях и обеспечил себе итоговую победу по данному показателю за семь этапов до конца сезона.

Монегаск восьмой сезон из восьми оказывается сильнее напарников по квалификационным дуэлям. Ранее Леклер опередил Маркуса Эрикссона в «Заубере », а также четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля (дважды) и Карлоса Сайнса (четырежды) в «Феррари».

