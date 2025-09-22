Кристиан Хорнер окончательно покинул «Ред Булл». Отступные составили $100 млн (The Race)
Хорнер согласовал с «Ред Булл» свой уход.
Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер согласовал условия своего ухода.
После увольнения с поста руководителя команды Хорнер числился сотрудником «Ред Булл» – однако сегодня было объявлено о его окончательном уходе. По версии источников The Race, Кристиану выплатят $100 млн за те пять лет, что он должен был еще отработать.
Предполагается, что сделка позволит ему вернуться к работе в «Ф-1» в другом коллективе в первой половине следующего сезона – после первых этапов и до летнего перерыва.
Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Слышал, что Хорнеру выплатили почти $100 млн. Как такое вообще возможно?»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Race
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости