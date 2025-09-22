  • Спортс
Кристиан Хорнер окончательно покинул «Ред Булл». Отступные составили $100 млн (The Race)

Хорнер согласовал с «Ред Булл» свой уход.

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер согласовал условия своего ухода.

После увольнения с поста руководителя команды Хорнер числился сотрудником «Ред Булл» – однако сегодня было объявлено о его окончательном уходе. По версии источников The Race, Кристиану выплатят $100 млн за те пять лет, что он должен был еще отработать.

Предполагается, что сделка позволит ему вернуться к работе в «Ф-1» в другом коллективе в первой половине следующего сезона – после первых этапов и до летнего перерыва.

Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Слышал, что Хорнеру выплатили почти $100 млн. Как такое вообще возможно?»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Race
