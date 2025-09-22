Аршавин о пенальти ЦСКА: «Нам судьи с пеной у рта доказывали: когда мяч отскакивает от своего тела тебе в руку – это не пенальти. Или нам скажут, что трактовки опять поменялись?»
Андрей Аршавин поставил под сомнение корректность пенальти в ворота «Сочи».
ЦСКА сравнял счет с одиннадцатиметрового, назначенного после попадания мяча в руку Александру Солдатенкову в результате отскока от его же ноги.
– Пенальти ли это?
– В мою обычную эпоху без ВАР я бы сказал, что это 50/50. На усмотрение арбитра. Судья на ВАР считает не так. Раз Сухой принимает решение назначить пенальти, значит, он тоже теперь считает не так.
То есть все те 20-30 пенальти, которые были поставлены до этого, это куда? Мы должны свернуть и выкинуть в мусорное ведро? Или нам скажут, что трактовки опять поменялись?
Нам судьи с пеной у рта доказывали: когда мяч отскакивает от своего тела тебе в руку, особенно при приемах, – это не пенальти. Тогда этот пенальти назначен неверно, – сказал бывший полузащитник «Зенита».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
