Аршавин о пенальти ЦСКА: «Нам судьи с пеной у рта доказывали: когда мяч отскакивает от своего тела тебе в руку – это не пенальти. Или нам скажут, что трактовки опять поменялись?»

Андрей Аршавин поставил под сомнение корректность пенальти в ворота «Сочи».

ЦСКА сравнял счет с одиннадцатиметрового, назначенного после попадания мяча в руку Александру Солдатенкову в результате отскока от его же ноги.

– Пенальти ли это?

– В мою обычную эпоху без ВАР я бы сказал, что это 50/50. На усмотрение арбитра. Судья на ВАР считает не так. Раз Сухой принимает решение назначить пенальти, значит, он тоже теперь считает не так.

То есть все те 20-30 пенальти, которые были поставлены до этого, это куда? Мы должны свернуть и выкинуть в мусорное ведро? Или нам скажут, что трактовки опять поменялись?

Нам судьи с пеной у рта доказывали: когда мяч отскакивает от своего тела тебе в руку, особенно при приемах, – это не пенальти. Тогда этот пенальти назначен неверно, – сказал бывший полузащитник «Зенита».