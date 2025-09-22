Гатиятулин закрыл хоккеистов «Ак Барса» на базе перед матчем с «Авангардом». Команда проиграла 1:6 («Бизнес Online»)
Хоккеисты «Ак Барса» ночевали на базе перед матчем против «Авангарда».
Команда тренера Анвара Гатиятулина проиграла со счетом 1:6 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
По информации «Бизнес Online», главный тренер «Ак Барса» закрыл команду на тренировочной базе – хоккеисты провели ночь там, а не в своих квартирах.
Казанцы проиграли 5 из 7 матчей в начале нынешнего чемпионата КХЛ. Команда находится на 10-й позиции в таблице Восточной конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Бизнес Online»
