Гатиятулин закрыл хоккеистов «Ак Барса» на базе перед матчем с «Авангардом». Команда проиграла 1:6 («Бизнес Online»)

Хоккеисты «Ак Барса» ночевали на базе перед матчем против «Авангарда».

Команда тренера Анвара Гатиятулина проиграла со счетом 1:6 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

По информации «Бизнес Online», главный тренер «Ак Барса » закрыл команду на тренировочной базе – хоккеисты провели ночь там, а не в своих квартирах.

Казанцы проиграли 5 из 7 матчей в начале нынешнего чемпионата КХЛ . Команда находится на 10-й позиции в таблице Восточной конференции.

У тренера «Ак Барса» Макрицкого плохие отношения с защитниками команды. Больше казанцев в КХЛ пропустила только «Лада» («Бизнес Online»)