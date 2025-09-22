  • Спортс
  • Перес уверен, что половина Испании ненавидит «Реал». У главы «Мадрида» менталитет «осажденной крепости» – это влияет на контент клубного ТВ (The Athletic)
47

Перес уверен, что половина Испании ненавидит «Реал». У главы «Мадрида» менталитет «осажденной крепости» – это влияет на контент клубного ТВ (The Athletic)

Президент «Реала» считает, что половина Испании ненавидит его клуб.

The Athletic пообщался с близкими к «Реалу» источниками, чтобы понять, почему клуб бойкотировал церемонию «Золотого мяча» как в прошлом году, так и в этом.

Отмечается, что президент «Мадрида» Флорентино Перес живет в психологическом состоянии «осажденной крепости». Перес считает, что Испания делится на тех, кто любит «Реал» и тех, кто его ненавидит. «Флорентино искренне считает, что половина Испании болеет за «Реал», а другая половина – антимадридисты», – отметил источник.

Перес уверен, что УЕФА повлиял на то, что Винисиус не получил «Золотой мяч» в 2024 году. Это якобы было следствием того, что «Мадрид» по-прежнему поддерживает проект Суперлиги Европы.

Многие сотрудники «Реала», особенно давно работающие в клубе, считают, что большая часть мира – против них. Это отражается в контенте клубного ТВ «Реала». Все сотрудники канала знают редакционную позицию, которую они обязаны занимать в отношении любого, кого считают антимадридистом. Перес не занимается контентом клубного ТВ напрямую, но канал важен Пересу «для трансляции политической посыла».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Athletic
