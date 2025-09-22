Тина Канделаки: «Биатлон не был популярен, пока Губерниев не сделал турецким сериалом любовь между Домрачевой и Бьорндаленом»

Канделаки заявила, что комментатор Дмитрий Губерниев сделал биатлон популярным.

«Биатлон не был популярен, пока Губерниев не сделал турецким сериалом любовь между Домрачевой и Бьорндаленом. Я призываю все спортивные федерации к самым смелым решениям в маркетинге. Маркетинг сегодня рулит!

Люди сейчас смотрят сериалы форматом в минуту. И они не смогут сконцентрироваться на трансляциях, если мы их не сделаем интересными», – сказала заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки , выступая на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт».

Дарья Домрачева – бывшая белорусская биатлонистка, четырехкратная олимпийская чемпионка; Уле Эйнар Бьорндален – восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону из Норвегии. Они поженились в 2016 году.

