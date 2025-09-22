15

Алина Загитова: «Я написала песню, думала выпустить ее после шоу «Ассоль». Но пока очень страшно входить в эту сферу»

Алина Загитова рассказала, что написала песню и хочет ее выпустить.

– По-моему, у тебя были попытки записать свой альбом?

– Да. Не то чтобы альбом – для начала записать песню и выпустить ее. Песня у меня как бы есть. Я думала ее выпускать после шоу «Ассоль», но пока что... Знаешь, вот просто сделать шаг, и тогда все пойдет. Пока что я не могу сделать этот шаг.

– А ты сама песню написала?

– Да.

– Как круто! Душа петь хочет...

– Я была в какой-то загруженности, в какой-то некоей депрессии своего рода. Меня позвали на студию, и я поняла, что мне там так хорошо, спокойно, весело, и я разгружаюсь. И решила попробовать.

Мне кажется, у меня есть три песни, но пока что они вот, как бы... Я искала свой стиль, мне кажется, что нашла. Но пока очень страшно входить в эту сферу. Потому что спортсменка, заложник одного образа – он как бы есть. Так же, как и заложник того, что мне все еще 15 лет. А мне уже 23.

– И мы можем петь.

– Да. Для меня важно не просто выпустить, а чтобы было продуманно, интересно и качественно. Как и во всех сферах, где я принимаю участие.

Я уважаю своих будущих слушателей, поэтому не хочу «я просто захотела и записала песню». Хочу, чтобы это было профессионально, хорошо и чтобы это можно было слушать, – сказала олимпийская чемпионка Загитова в интервью на ютуб-канале Ляйсан Утяшевой.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoАлина Загитова
logoсборная России
женское катание
logoЛяйсан Утяшева
музыка
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ягудин жаловался на дреды и кожаные штаны, потому что у него там все прело». Загитова о шоу «Ассоль»
34сегодня, 13:42
Загитова о школе в Казани: «Я очень сильно хотела бы тренировать. Выстроить весь график и найти нужных, правильных тренеров»
5сегодня, 13:40
Алина Загитова: «Я не хочу хайпить на отношениях, это вообще не моя история. Надеюсь, никто не будет знать, есть ли они у меня»
24сегодня, 13:32
Главные новости
Аделия Петросян и Петр Гуменник прилетели в Москву из Пекина
10сегодня, 13:45Видео
«Ягудин жаловался на дреды и кожаные штаны, потому что у него там все прело». Загитова о шоу «Ассоль»
34сегодня, 13:42
Загитова о школе в Казани: «Я очень сильно хотела бы тренировать. Выстроить весь график и найти нужных, правильных тренеров»
5сегодня, 13:40
Алина Загитова: «Я не хочу хайпить на отношениях, это вообще не моя история. Надеюсь, никто не будет знать, есть ли они у меня»
24сегодня, 13:32
Алина Загитова: «Как бы я ни была одета, накрашена – человека не судят по одежке. Потом люди начинают со мной общаться и говорят: а мы думали, что ты стерва»
9сегодня, 13:29
Загитова про «Ассоль»: «У нас все шоу были солд-аут. Буквально в последний момент за 2-3 недели продажи поднялись»
63сегодня, 13:15
Гуменник об отборе на Олимпиаду: «Это просто праздник для меня, счастью нет предела. Почувствовал, что меня сильно поддерживали»
20сегодня, 13:03
Петросян о турнире в Пекине: «Даже не ожидала, что так тепло встретят. Было безумно громко, шумно, и это исходило практически от каждого человека»
9сегодня, 12:55
Загитова о работе продюсером: «Я постоянный контролер, мне надо все знать. Прошла быстрый курс всех профессий: режиссура, играла на пианино»
18сегодня, 12:31
Загитова о шоу «Ассоль»: «На такие проекты нужны колоссальные бюджеты. Но, слава Богу, нашлись люди, которые в меня поверили»
38сегодня, 12:21
Ко всем новостям
Последние новости
Ковтун о Гуменнике и Петросян: «У нас очень сильные спортсмены, они конкурентоспособные на самом высоком уровне»
1вчера, 16:14
Инна Гончаренко: «Программы Гуменника произвели огромное впечатление. Он очень хороший катальщик, красивый, артистичный парень»
1вчера, 12:16
Лидия Иванова: «Желаю Петросян выиграть Олимпийские игры. О втором месте даже думать не хочу»
2020 сентября, 19:31
Погорилая о победе Петросян: «Главное, чтобы наших спортсменов допустили до Олимпийских игр. А прокат был шикарный»
520 сентября, 19:22
Трусова о тренерских подходах: «Не люблю, когда перебор похвалы. Нравится четкий рабочий процесс, требовательность без жесткости»
320 сентября, 19:07
Боброва о Петросян: «Самое главное – это здоровье, а также доехать до Олимпийских игр и выступить там еще лучше, чем сегодня и вчера»
20 сентября, 18:49
Александра Трусова: «Ребенок прекрасно спит днем, дает мне делать свои дела. Но ночью не спит. Муж всегда помогает, старается, когда есть возможность»
1420 сентября, 18:12
Трусова о Петросян и Гуменнике: «Рада, что наших спортсменов допустили. Они большие молодцы, что вышли на мировую арену и показали себя»
220 сентября, 18:01
«Думаю, Гуменник и Петросян могут смело бороться за олимпийское золото». Ишмуратова о фигуристах
1120 сентября, 15:52
Наталья Бестемьянова: «Петросян показала замечательный прокат. Можно только поздравить с тем, что теперь у нее есть квота на Олимпийские игры»
220 сентября, 15:44