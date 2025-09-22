61

Доннарумма получил трофей Яшина от France Football во 2-й раз и повторил рекорд Мартинеса

Джанлуиджи Доннарумма признан France Football лучшим вратарем сезона.

Голкипер «Манчестер Сити», ранее выступавший за «ПСЖ», получил трофей имени Льва Яшина на церемонии вручения «Золотого мяча».

Это вторая победа итальянца в этой номинации, впервые он выиграл в 2021 году. Доннарумма повторил рекорд Эмилиано Мартинеса, единственного обладателя двух призов до этого дня.

В пятерку в голосовании также вошли АлиссонЛиверпуль»), Ян ЗоммерИнтер»), Тибо Куртуа («Реал») и Яссин Буну («Аль-Хилаль»).

Ханна Хэмптон из «Челси» признана лучшим вратарем среди женщин.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?33936 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Золотого мяча»
