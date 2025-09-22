Доннарумма получил трофей Яшина от France Football во 2-й раз и повторил рекорд Мартинеса

Джанлуиджи Доннарумма признан France Football лучшим вратарем сезона.

Голкипер «Манчестер Сити », ранее выступавший за «ПСЖ », получил трофей имени Льва Яшина на церемонии вручения «Золотого мяча».

Это вторая победа итальянца в этой номинации, впервые он выиграл в 2021 году. Доннарумма повторил рекорд Эмилиано Мартинеса , единственного обладателя двух призов до этого дня.

В пятерку в голосовании также вошли Алиссон («Ливерпуль »), Ян Зоммер («Интер »), Тибо Куртуа («Реал ») и Яссин Буну («Аль-Хилаль»).

Ханна Хэмптон из «Челси » признана лучшим вратарем среди женщин.