Доннарумма получил трофей Яшина от France Football во 2-й раз и повторил рекорд Мартинеса
Джанлуиджи Доннарумма признан France Football лучшим вратарем сезона.
Голкипер «Манчестер Сити», ранее выступавший за «ПСЖ», получил трофей имени Льва Яшина на церемонии вручения «Золотого мяча».
Это вторая победа итальянца в этой номинации, впервые он выиграл в 2021 году. Доннарумма повторил рекорд Эмилиано Мартинеса, единственного обладателя двух призов до этого дня.
В пятерку в голосовании также вошли Алиссон («Ливерпуль»), Ян Зоммер («Интер»), Тибо Куртуа («Реал») и Яссин Буну («Аль-Хилаль»).
Ханна Хэмптон из «Челси» признана лучшим вратарем среди женщин.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?33936 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Золотого мяча»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости