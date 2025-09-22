ЦСКА сократил отставание от «Краснодара» до 1 очка. Отрыв армейцев от «Балтики» и «Локо» – 1 балл, от «Зенита» – 2, от «Спартака» – 3
ЦСКА сократил отставание от первого места в таблице Мир РПЛ.
Команда тренера Фабио Челестини сегодня обыграла «Сочи» (3:1) в 9-м туре. Сейчас на ее счету 18 очков.
Армейцы отстают от «Краснодара» на один балл и на столько же опережают «Балтику» и «Локомотив». Отрыв от «Зенита» – 2 очка, от «Спартака» и «Рубина» – 3.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
