FIS рассмотрит вопрос допуска российских лыжников 24 сентября
Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) 24 сентября рассмотрит вопрос участия российских спортсменов в отборе на Олимпийские игры.
«Совет FIS соберется позднее на этой неделе, в среду днем, и обсудит этот вопрос более подробно. К этому времени FIS сделает заявление по этому вопросу», – сообщили в пресс-службе FIS.
Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) не исключили, что российские лыжники получат возможность отобраться на Игры-2026.
Трое наших отобрались на Олимпиаду-2026. У кого еще есть шансы?
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости