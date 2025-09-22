5

FIS рассмотрит вопрос допуска российских лыжников 24 сентября

Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) 24 сентября рассмотрит вопрос участия российских спортсменов в отборе на Олимпийские игры.

«Совет FIS соберется позднее на этой неделе, в среду днем, и обсудит этот вопрос более подробно. К этому времени FIS сделает заявление по этому вопросу», – сообщили в пресс-службе FIS.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) не исключили, что российские лыжники получат возможность отобраться на Игры-2026.

Трое наших отобрались на Олимпиаду-2026. У кого еще есть шансы?

