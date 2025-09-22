Ямаль признан лучшим молодым игроком года по версии France Football второй раз подряд

Ламин Ямаль признан лучшим молодым игроком года по версии France Football.

18-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании получил трофей имени Раймона Копа на церемонии «Золотого мяча». Испанец завоевал этот приз второй раз подряд.

На награду могут претендовать футболисты не старше 21 года. Ямаль опередил в голосовании Пау Кубарси («Барселона»), Айюба Буадди («Лилль»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Эстевао («Челси» / «Палмейрас»), Дина Хейсена («Реал» / «Борнмут»), Майлза Льюиса-Скелли («Арсенал»), Родриго Мору («Порту»), Жоау Невеша («ПСЖ») и Кенана Йылдыза («Ювентус»).