Разыгрывающий «Хьюстона» может пропустить весь сезон.

По информации ESPN, Фред Ванвлит получил разрыв передней крестообразной связки. Сроки возвращения пока неизвестны, травма может полностью завершить для него сезон.

31-летний разыгрывающий стал ключевой фигурой в системе «Хьюстона » после подписания контракта с клубом в 2023 году. В прошлом сезоне он отыграл 60 матчей, в среднем набирая 14,1 очка, 3,7 подбора и 5,5 передачи за игру.