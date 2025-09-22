8

Фред Ванвлит получил разрыв передней крестообразной связки

Разыгрывающий «Хьюстона» может пропустить весь сезон.

По информации ESPN, Фред Ванвлит получил разрыв передней крестообразной связки. Сроки возвращения пока неизвестны, травма может полностью завершить для него сезон.

31-летний разыгрывающий стал ключевой фигурой в системе «Хьюстона» после подписания контракта с клубом в 2023 году. В прошлом сезоне он отыграл 60 матчей, в среднем набирая 14,1 очка, 3,7 подбора и 5,5 передачи за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
