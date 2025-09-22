«ПСЖ» проиграл впервые в сезоне – «Марселю». До этого было 6 побед подряд
«ПСЖ» проиграл впервые в сезоне.
Команда Луиса Энрике уступила «Марселю» в 5-м туре Лиги 1 со счетом 0:1.
Перед этим парижане одержали победы над «Аталантой» (4:0), «Лансом» (2:0), «Нантом» (1:0), «Анже» (1:0), «Тулузой» (6:3) и завоевали Суперкубок Европы, выиграв у «Тоттенхэма» в серии пенальти (2:2, 4:3).
28 сентября «ПСЖ» примет «Осер».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
